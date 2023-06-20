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МИД назвал последний день для неисполненных обещаний по зерновой сделке

МИД назвал 18 июля днем завершения невыполняемых договоренностей по зерновой сделке
Действие зерновой сделки истекает 17 июля. Россия ранее неоднократно критиковала исполнение второй ее части — о доступе российской сельхозпродукции на мировой рынок. МИД назвал 18 июля последним днем для исполнения договоренностей
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Российские власти рассчитывают, что 18 июля станет последним днем для завершения всех невыполняемых договоренностей в рамках зерновой сделки, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются», — сказал он (цитата по ТАСС).

При этом замминистра не исключил, что будут проводиться новые очные контакты по зерновой сделке. «У нас контакты продолжаются, рабочие в том числе, консультации проводятся. Мы их (новых очных контактов. — РБК) не исключаем», — заявил Вершинин.

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в июле 2022 года, после чего ее неоднократно продлевали. Соглашение состоит из двух частей: первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая предусматривает содействие организации в снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Действие сделки истекает 17 июля.

13 июня президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ заявил, что Москва думает о том, чтобы выйти из зерновой сделки. В то же время Путин подчеркнул, что Россия заключила зерновую сделку не ради Украины, а для стран Африки и Латинской Америки, которым не хватает зерна, и что у России сохраняется интерес в дружественных устойчивых и доверительных отношениях с этими странами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже также сообщил, что Россия не видит шансов для продления зерновой сделки, так как положения, предусматривающие выполнение обязательств перед Москвой, не были выполнены.

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Москва неоднократно обвиняла Запад в том, что вторая часть сделки не выполняется, и требовала исправить «перекосы» в исполнении соглашения. МИД России перечислял «системные проблемы» сделки, в том числе необходимость возобновить поставки сельхозтехники в Россию и переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT. В противном случае, подчеркивали в МИДе, Киеву придется подыскивать альтернативы зерновой сделке.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Зерновая сделка МИД Военная операция на Украине
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