Грушко рассказал о будущем меморандума России и ООН без зерновой сделки

Если Запад заинтересован в том, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, то он «должен реально двинуться по пути снятия любых ограничений», подчеркнули в МИДе

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Меморандум России и ООН по поставкам российской сельхозпродукции на экспорт продолжит действовать в случае прекращения зерновой сделки. Об этом заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко.

Зерновая сделка состоялась, так как стороны пришли к соглашению, что в условиях рисков глобальной безопасности нужно найти способы экспорта зерна и удобрений из отдельных портов Украины и России, пояснил он.

Грушко подчеркнул, что так как лишь «3% всего зерна» пошло в беднейшие страны, то Запад, если он заинтересован в том, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, «должен реально двинуться по пути снятия любых ограничений» (цитата по ТАСС).

По словам замглавы российского МИДа, речь идет о санкциях в отношении зерна, удобрений, российских компаний, поставок запчастей для сельскохозяйственных машин.

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в июле 2022 года, после чего ее неоднократно продлевали. Соглашение состоит из двух частей. Первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая, заключенная между Россией и ООН, предусматривает содействие организации в снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Действие сделки истекает 17 июля.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ заявил, что Москва думает о том, чтобы выйти из зерновой сделки. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков так же сообщил, что Россия не видит шансов для продления зерновой сделки, так как положения, предусматривающие выполнение обязательств перед Москвой, не были выполнены.

В то же время Путин подчеркнул, что Россия заключила зерновую сделку не ради Украины, а для стран Африки и Латинской Америки, которым не хватает зерна, и что у России сохраняется интерес в дружественных устойчивых и доверительных отношениях с этими странами.

Москва неоднократно обвиняла Запад в том, что вторая часть сделки не выполняется, и требовала исправить «перекосы» в исполнении соглашения. МИД России перечислял «системные проблемы» сделки, в том числе необходимость возобновить поставки сельхозтехники в Россию и переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT.

В противном случае, подчеркнули в МИДе, Киеву придется подыскивать альтернативы зерновой сделке.