Грушко рассказал о будущем меморандума России и ООН без зерновой сделки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 91,8 (+0,16) Инвестиции, 16:23 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 83,99 (+0,34) Инвестиции, 16:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:41
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 18:37
Лидер «Спартака» отреагировал на приговор фотографией со Стивеном Сигалом Спорт, 18:36
У бывшего следователя столичного СК конфисковали биткоины на ₽2,2 млрд Общество, 18:31
Военная операция на Украине. Карта на 19 июня Политика, 18:20
Получивший удар копытом вратарь ПСЖ вышел из комы Спорт, 17:54
ДПС Мособласти и Ставропольского края получили электрокары «Москвич 3е» Авто, 17:41
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Село в Белгородской области попало под артиллерийский обстрел Политика, 17:40
Грушко рассказал о будущем меморандума России и ООН без зерновой сделки Политика, 17:34
Летнее солнцестояние. Когда в 2023-м наступит астрономическое лето Life, 17:28
Выходные в России в 2024 году. Календарь праздников Общество, 17:26
«Тинькофф Капитал» разделит ПИФы с иностранными активами на две части Инвестиции, 17:25
На ПМЭФ-2023 обсудили роль углеродного рынка в социальных проектах Пресс-релиз, 17:20
Минюст сообщил о невозможности признать Ельцин-центр иноагентом Политика, 17:16
Военная операция на Украине ,  
0 

Грушко рассказал о будущем меморандума России и ООН без зерновой сделки

МИД: меморандум России и ООН продолжит действовать при прекращении зерновой сделки
Если Запад заинтересован в том, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, то он «должен реально двинуться по пути снятия любых ограничений», подчеркнули в МИДе
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Меморандум России и ООН по поставкам российской сельхозпродукции на экспорт продолжит действовать в случае прекращения зерновой сделки. Об этом заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко.

Зерновая сделка состоялась, так как стороны пришли к соглашению, что в условиях рисков глобальной безопасности нужно найти способы экспорта зерна и удобрений из отдельных портов Украины и России, пояснил он.

Грушко подчеркнул, что так как лишь «3% всего зерна» пошло в беднейшие страны, то Запад, если он заинтересован в том, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, «должен реально двинуться по пути снятия любых ограничений» (цитата по ТАСС).

По словам замглавы российского МИДа, речь идет о санкциях в отношении зерна, удобрений, российских компаний, поставок запчастей для сельскохозяйственных машин.

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в июле 2022 года, после чего ее неоднократно продлевали. Соглашение состоит из двух частей. Первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая, заключенная между Россией и ООН, предусматривает содействие организации в снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Действие сделки истекает 17 июля.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ заявил, что Москва думает о том, чтобы выйти из зерновой сделки. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков так же сообщил, что Россия не видит шансов для продления зерновой сделки, так как положения, предусматривающие выполнение обязательств перед Москвой, не были выполнены.

Читайте на РБК Pro
Как японец стал миллиардером, применив нейросеть для поглощения компаний
Отпускайте, чтобы вернуть: как заслужить доверие клиента
15 лет трезвости: какие привычки помогли Эминему победить зависимость
Страна восходящего e-com: что нужно знать о бизнесе в Киргизии

В то же время Путин подчеркнул, что Россия заключила зерновую сделку не ради Украины, а для стран Африки и Латинской Америки, которым не хватает зерна, и что у России сохраняется интерес в дружественных устойчивых и доверительных отношениях с этими странами.

Москва неоднократно обвиняла Запад в том, что вторая часть сделки не выполняется, и требовала исправить «перекосы» в исполнении соглашения. МИД России перечислял «системные проблемы» сделки, в том числе необходимость возобновить поставки сельхозтехники в Россию и переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT.

В противном случае, подчеркнули в МИДе, Киеву придется подыскивать альтернативы зерновой сделке.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Александр Грушко МИД Зерновая сделка Россия ООН
Материалы по теме
Кремль не увидел шансов для продления зерновой сделки
Политика
Матвиенко заявила об исчерпании лимита терпения в вопросе зерновой сделки
Политика
МИД обвинил Запад в блокировке трех из пяти решений по зерновой сделке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter