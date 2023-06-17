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Кремль не увидел шансов для продления зерновой сделки

Дмитрий Песков заявил, что де-факто шансов у зерновой сделки с Украиной, Турцией и ООН нет
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Россия не видит шансов для продления зерновой сделки, поскольку положения, предусматривающие выполнение обязательств перед Москвой так и не были выполнены, заявил «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно только констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет, потому что сделка подразумевает дело», — сказал он.

В июле 2022 года Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН соглашение о вывозе украинского зерна из черноморских портов. Сделка неоднократно продлевалась, ее действие истекает в середине июля.

Документ содержит пункт о содействии экспорту российских удобрений и сельхозпродукции. Москва неоднократно заявляла, что это положение не выполняется.

Продление сделки Россия связывала с возобновлением работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса» (в начале он оказался поврежден из-за взрыва, Москва возложила за это ответственность на Киев) и переподключением Россельхозбанка к международной банковской системе SWIFT (ЕС отказался это сделать до завершения конфликта).

Материал дополняется

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