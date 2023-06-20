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Боррель заявил о дефиците ресурсов у ЕС на боеприпасы для Киева

Боррель: ЕС не хватает критически важных ресурсов для производства боеприпасов для Украины
Евросоюзу нужно импортировать критически важные ресурсы, необходимые для производства боеприпасов, которые отправляют Украине, сказал Боррель. Он отметил, что это подрывает «экономическую автономию» ЕС
Фото: Hannah Beier / Getty Images
Фото: Hannah Beier / Getty Images

Евросоюзу не хватает критически важных ресурсов для производства боеприпасов. Чтобы отправить Украине, их необходимо импортировать, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, где была представлена новая стратегия экономической безопасности ЕС. Она предусматривает в том числе разработку мер по защите цепочек поставок критически важных ресурсов.

«Для повышения производства боеприпасов нам не хватает критических материалов, которые необходимо импортировать. Это ослабляет нашу стратегическую автономию, представляет серьезный риск для нашей безопасности», — сказал Боррель (цитата по ТАСС).

Боррель еще осенью прошлого года говорил, что в ЕС растет дефицит вооружения для отправки Украине. Также он отмечал, что из-за военной помощи Киеву Европе не хватает оборонительных возможностей. С его позицией согласен генсек НАТО Йенс Столтенберг: накануне, 19 июня, он заявил, что у союзников, в том числе Германии, истощены запасы вооружений.

Еще в конце прошлого года The Wall Street Journal сообщала, что европейские страны предпринимают усилия, чтобы произвести достаточно боеприпасов для себя и для Украины, но сталкиваются с нехваткой производственных мощностей. В феврале об истощении запасов европейских стран и их неспособности справиться с растущим спросом писала The Financial Times.

Москва осуждает поставки вооружения Киеву и считает, что таким образом другие страны стали участниками конфликта. Однако это не изменит исхода спецоперации, говорили в Кремле.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Жозеп Боррель вооружение Евросоюз дефицит
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