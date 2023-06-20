Киев заявил о переговорах с Западом насчет увеличения производства оружия

В украинском правительстве допустили, что в скором времени будут подписаны новые контракты с западными производителями вооружений. Киев также рассчитывает на размещение производств на территории Украины

Замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Сергей Боев (Фото: Lucien Libert / Reuters)

Украина ведет переговоры с западными оружейными компаниями насчет увеличения производства, сообщил Reuters заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Сергей Боев.

«Мы ведем с ними очень подробные обсуждения. И мы уверены, что у нас будут подписаны контракты в течение следующих нескольких месяцев», — сказал Боев в кулуарах парижского авиасалона.

Замминистра отметил, что считает важным добиться производства вооружений в самой Украине. Среди техники, которую могут начать выпускать на территории страны, — беспилотники. Боев, указывает агентство, встречался с производителями дронов по этому вопросу, и появление такого рода предприятий позводит создать новые рабочие места в центральной и западной части Украины.

«Мы обсуждаем различные уровни сотрудничества. И некоторые компании говорят, что они готовы приехать, инвестировать и производить беспилотники», — сказал он.

Источник Reuters из области европейской оборонной промышленности заявил, что стандарты и правила ЕС в вопросе беспилотников могут затруднить приход западных компаний на Украину.

В октябре прошлого года турецкая компания Baykar, которая производит беспилотники Bayraktar TB2, заявила о планах за два года построить свой завод на Украине. ВСУ активно использовали эти дроны в ходе боевых действий. Как заявило российское Минобороны в апреле, за время спецоперации было уничтожено около сотни таких беспилотников. Кремль заявлял, что сам факт строительства на Украине завода для выпуска турецких беспилотников «подпадает под тему демилитаризации» страны.