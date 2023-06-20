Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 91,8 (+0,16) Инвестиции, 19 июн, 16:23 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 83,99 (+0,34) Инвестиции, 19 июн, 16:23
Киев заявил о переговорах с Западом насчет увеличения производства оружия Политика, 02:08
Минобрнауки не достигло планового уровня зарплат ученых в 2022 году Финансы, 02:06
Электронную базу призывников создадут до октября 2023 года Политика, 01:47
Кулеба рассказал, когда Украине будет достаточно оружия Политика, 01:20
У застрявших в батискафе рядом с «Титаником» осталось воздуха на 60 часов Общество, 01:01
«Самолет» подписал соглашение о покупке МИЦ за ₽40 млрд Бизнес, 00:40
Макрон сообщил о прибытии на Украину зенитно-ракетных комплексов SAMP/T Политика, 00:26
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
ВСУ опубликовали видео с приехавшим в войска Залужным Политика, 00:12
Резников рассказал, когда Украина сможет получить западные истребители Политика, 00:07
Юристы оценили риски депортации лидера «Спартака» после приговора Спорт, 00:01
Выручка российских компаний впервые превысила квадриллион рублей Экономика, 00:00
Reuters узнал о выполнении Киевом двух из семи условий для членства в ЕС Политика, 19 июн, 23:58
Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших после обстрела Валуек Политика, 19 июн, 23:31
Голикова сообщила о производстве в России 62% потребляемых лекарств Экономика, 19 июн, 23:19
Военная операция на Украине ,  
0 

Киев заявил о переговорах с Западом насчет увеличения производства оружия

Замминистра Боев: Украина ведет переговоры с Западом насчет увеличения производства оружия
В украинском правительстве допустили, что в скором времени будут подписаны новые контракты с западными производителями вооружений. Киев также рассчитывает на размещение производств на территории Украины
Замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Сергей Боев
Замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Сергей Боев (Фото: Lucien Libert / Reuters)

Украина ведет переговоры с западными оружейными компаниями насчет увеличения производства, сообщил Reuters заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Сергей Боев.

«Мы ведем с ними очень подробные обсуждения. И мы уверены, что у нас будут подписаны контракты в течение следующих нескольких месяцев», — сказал Боев в кулуарах парижского авиасалона.

Замминистра отметил, что считает важным добиться производства вооружений в самой Украине. Среди техники, которую могут начать выпускать на территории страны, — беспилотники. Боев, указывает агентство, встречался с производителями дронов по этому вопросу, и появление такого рода предприятий позводит создать новые рабочие места в центральной и западной части Украины.

«Мы обсуждаем различные уровни сотрудничества. И некоторые компании говорят, что они готовы приехать, инвестировать и производить беспилотники», — сказал он.

Источник Reuters из области европейской оборонной промышленности заявил, что стандарты и правила ЕС в вопросе беспилотников могут затруднить приход западных компаний на Украину.

В октябре прошлого года турецкая компания Baykar, которая производит  беспилотники Bayraktar TB2, заявила о планах за два года построить свой завод на Украине. ВСУ активно использовали эти дроны в ходе боевых действий. Как заявило российское Минобороны в апреле, за время спецоперации было уничтожено около сотни таких беспилотников. Кремль заявлял, что сам факт строительства на Украине завода для выпуска турецких беспилотников «подпадает под тему демилитаризации» страны.

Читайте на РБК Pro
Метод Безоса: как принимают решения в Amazon
Топ-50 самых востребованных франшиз России. Ежегодный рейтинг РБК Pro
«Найдем вам работу в США»: какие схемы сейчас в ходу у лже-работодателей
«Почему так поздно в джуны?» Что ответить на некорректный вопрос эйчара
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
военная помощь Украина производство оружия
Материалы по теме
Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине
Политика
Столтенберг заявил об истощении запасов оружия и боеприпасов у НАТО
Политика
Кулеба рассказал, когда Украине будет достаточно оружия
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter