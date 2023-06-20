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Минобороны сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ «Солнцепеками»

Минобороны: «Солнцепеки» уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, передает ТАСС.

«Экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр», применив термобарические снаряды, уничтожили опорный пункт противника», — рассказал Савчук. По его словам, в районах населенных пунктов Торское и Серебрянского лесничества подразделения украинской армии предприняли попытку атаки позиций российских войск.

Серебрянское лесничество находится к югу от Кременной, село Торское — в Краматорском районе Донецкой области. 

ТОС-1А «Солнцепек» — российский мобильный гусеничный огнемет на шасси танка Т-72. Он считается одним из наиболее эффективных огневых средств сухопутных войск и сравним по мощи с системой залпового огня «Смерч».

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил «РИА Новости», что пилоты самолетов и вертолетов его подразделения нанесли десять ударов по позициям ВСУ на купянском направлении. В результате были уничтожены как бойцы, так и техника со стороны Украины.

В ночь на 19 июня российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения иностранной военной техники ВСУ, сообщало Минобороны. «Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — отметили в ведомстве.

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