Госдума разрешила принимать осужденных на службу по контракту

Госдума разрешила гражданам с судимостью и ограниченно годным служить по контракту

На службу смогут призывать осужденных, кроме приговоренных за тяжкие преступления — например, терроризм или госизмену. Также предлагается освобождать от уголовной ответственности заключивших контракт осужденных

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Госдума приняла закон, который разрешает призывать на службу по контракту граждан с судимостью в период действия военного положения, военного времени или мобилизации. Исключение составят те, кто совершил тяжкие или особо тяжкие преступления — например, терроризм, госизмену или шпионаж.

Закон также разрешает заключать контракт с отбывшими наказание в колонии, если их судимость снята или погашена, а также с совершившими преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено.

Помимо этого к службе по контракту в этот период можно будет привлекать ограниченно годных по состоянию здоровья, если они не имеют заболеваний из списка, утвержденного Минобороны.

Госдума также в третьем чтении приняла и другой закон, который предполагает освобождение от уголовной ответственности и погашение судимости привлекаемых к участию в специальной военной операции. Освобождение от ответственности будет возможным, если осужденный получит госнаграду или уволится с военной службы по «отдельным основаниям, предусмотренным федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

«Контроль за поведением таких лиц до момента их освобождения от ответственности будет осуществляться командованием воинских частей (учреждений)», — говорится в пояснительной записке к документу.

С прошлой осени в России разрешено мобилизовать лиц с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Исключение составляют шпионаж, вооруженный мятеж, госизмена, возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства и другие тяжелые преступления.

В военной операции на Украине принимают участие осужденные, заключившие контракт с частной военной компанией «Вагнер». Основатель ЧВК Евгений Пригожин рассказывал в мае, что всего компания завербовала 50 тыс. заключенных, 20% (10 тыс.) из них погибли. К середине июня 32 тыс. из завербованных вернулись домой, сообщал он.

О помиловании первых групп осужденных из ЧВК бизнесмен заявил в январе этого года, а в феврале Пригожин объявил, что набор заключенных в «Вагнер» прекращен.