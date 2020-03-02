Путин внес поправки про бога, русский народ и союз мужчины и женщины

Владимир Путин предложил закрепить в Основном законе, что русский народ является государствообразующим, а государственным языком является русский. Еще одно предложение президента — закрепить в Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины.

В президентских поправках также говорится, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации», а «государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

Также президентские поправки предполагают внесение в Конституцию понятия «бог». «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — говорится в них. Новая норма будет соседствовать с формулировками из первой главы Конституции, что Россия — светское государство и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

Президент также предлагает отметить в Конституции, что Россия является правопреемником СССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях и международных договорах.

В Конституции предлагается зафиксировать, что Россия «чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды». «Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — говорится в документе.

Политолог Алексей Макаркин усмотрел во внесении этого пакета поправок желание президента консолидировать своих сторонников на основе консервативных ценностей, патриотизма и традиционализма. «Думаю, что эти поправки в большинстве своем вряд ли изменят что-то в общественной жизни. Их задача — продемонстрировать верность традиционным ценностям и, возможно, повысить явку на общероссийском голосовании», — отмечает он.

По мнению Макаркина, на основании этих поправок может быть принято большое количество федеральных законов. «Это тренд на продолжение консервативной волны, который может иметь и законодательные последствия», — предупреждает эксперт.

Перераспределение полномочий, Госсовет и запрет на отчуждение территорий

Поправки, уже рекомендованные думским комитетом к принятию, предлагают пересмотреть конституционные полномочия президента и премьера. Предлагается указать, что глава государства «осуществляет общее руководство», а председатель правительства «несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство задач».

Это концептуально меняет всю конструкцию власти — президент становится фактически элементом исполнительной власти, отмечает бывший сенатор, старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. «Путин вместо концепции разделения властей предлагает концепцию переплетения властей в единой и неделимой государственной власти», — констатирует юрист. Общее число президентских сроков предлагается ограничить до двух, убрав из формулировки слово «подряд» (сейчас — «не более двух сроков подряд»).

За правительством предлагается закрепить такие полномочия, как обеспечение политики в области укрепления и защиты семьи и сохранения традиционных ценностей, господдержка научно-технологического развития страны, охрана окружающей среды и развитие системы экологического образования, а также обеспечение выполнения нацпроектов.

Еще одна поправка, рекомендованная комитетом к принятию, предлагает конституционно закрепить норму о неприкосновенности бывших президентов России. В новой статье Конституции предлагается указать, что прекративший исполнение своих обязанностей президент обладает неприкосновенностью. Сейчас неприкосновенность бывших президентов закреплена в федеральном законе от 2001 года. Цель этой нормы — повышение уровня гарантий руководству страны, так как новые руководители нередко пересматривают деятельность предшественников, считает Макаркин.

Также в Основном законе планируется указать условия, при которых президент сможет распускать Госдуму. В частности, это станет возможным при неутверждении палатой премьера или членов правительства. Если Госдума трижды отклонила кандидатуру премьера, президент будет вправе (но не обязан) распустить ее и назначить новые выборы.

Еще одно основание для роспуска президентом Думы — если она трехкратно не утвердит более трети состава кабинета, следует из поправок. В этом случае глава государства также имеет право назначить кандидатуры, предложенные премьером.

В Основном законе предлагается закрепить статус Госсовета. Во внесенных Путиным поправках говорится, что президент формирует Госсовет, чтобы обеспечить согласованное функционирование и взаимодействие органов госвласти, определить основные направления внутренней и внешней политики России и приоритетные направления социально-экономического развития государства. Подробные полномочия Госсовета будут регламентированы отдельным законом позже.

В Конституцию добавят «запрет на все действия, связанные с отчуждением территорий, будь то призывы (к отчуждению. — РБК) или другие действия». Запрет будет касаться не только граждан России, но и граждан других стран, находящихся на территории России, пояснил ранее РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников. «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение территорий, а также призывы к таким действиям, не допускаются», — сказано в президентской поправке, где отмечается, что речь не идет о делимитации, демаркации, редемаркации госграницы.

Для отношений России с международным сообществом и диалога по санкционной политике крайне важны поправки, фиксирующие в Конституции недопустимость отчуждения территорий и ряд консервативных ценностей, констатирует политолог Александр Пожалов. «Любые попытки Запада оспорить, например, принадлежность России Крыма или других территорий теперь будут являться покушением на национальный суверенитет и волю российского народа, выраженную в голосовании за Конституцию», — констатирует он. Поэтому для дальнейшего разговора Москвы с Западом так важно обеспечить убедительную массовую поддержку этих изменений в Конституции на плебисците с высокой явкой, резюмирует эксперт.

Социальные гарантии

В законопроекте фигурирует и ряд поправок, предполагающих социальные гарантии россиянам. В частности, предлагается указать, что в России в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

Также есть норма, касающаяся минимального размера оплаты труда: МРОТ должен составлять не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, а также гарантировать индексацию социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом.

Путин в последнем пакете скорректировал формулировку, закрепляющую обязательную индексацию пенсий россиян. Согласно первому проекту поправок, внесенных главой государства в Госдуму 20 января, в Основном законе предлагалось зафиксировать, что индексация размера пенсий осуществляется «регулярно» и в порядке, установленном федеральным законом. Однако периодичность регулярной индексации не была определена. «В части регулярности есть недостаток: в поправке не раскрыто, какая должна быть регулярность. Раз в десять лет — это тоже регулярная индексация», — заметил источник РБК, знакомый с ходом разработки проекта президентского закона о внесении поправок в Конституцию. Ко второму чтению президент предложил закрепить в Конституции формулировку, что индексация пенсий в России осуществляется не реже одного раза в год.

Президентские поправки также уточняют, что после подписания президент отправляет их в Конституционный суд. Тот не позднее семи дней со дня запроса обязан дать заключение о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции. В случае невыявления Конституционным судом несоответствий проводится общероссийское голосование, которое запланировано на 22 апреля. При поддержке поправок более чем 50% участников голосования они вступят в силу.