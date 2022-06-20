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Война санкций ,  
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Алиханов сообщил о вызове в МИД посла ЕС из-за транзитных ограничений

Дипломат должен прибыть в МИД 21 июня, там ему выдвинут определенные условия. По мнению губернатора, ситуацию с транзитом грузов в Калининград можно урегулировать дипломатическими методами

Посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера вызвали в МИД во вторник, 21 июня, из-за решения литовских властей ограничить транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область, дипломату собираются выставить условия. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире программы «Антонимы» на телеканале RT.

К чему приведет запрет на транзит санкционных товаров в Калининград
Политика
Фото:Morris MacMatzen / Getty Images

«Здесь, конечно, ситуация, которую можно разрешить дипломатическим путем. Насколько я знаю, завтра Маркус Эдерер, посол Евросоюза в России, вызван в МИД, на Смоленку, и ему будут выставлены соответствующие условия», — сказал Алиханов. Губернатор не уточнил, о каких конкретно условиях идет речь.

Он выразил надежду, что посол окажет содействие при урегулировании ситуации, так как бывал в Калининграде и знает «специфику» региона.

Ранее литовские власти запретили пропуск транзитных составов с товарами, попавшими под европейские санкции, по железной дороге. Решение вступило в силу 18 июня. Об этом региональную железную дорогу уведомила Литовская железнодорожная служба.

МИД Литвы объяснил ограничение транзита соблюдением санкций ЕС
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

Алиханов тогда заявил, что Литовская железнодорожная служба поставила регион «перед фактом». По его словам, ограничения затронули «от 20 до 40% номенклатуры», включая цемент, металлы, строительные материалы и другие важные для строительства и производства грузы.

Глава литовского МИДа Габриэлюс Лансбергис в ответ заявил, что решение принимал не Вильнюс, а Евросоюз, так как именно он ввел против России санкции. Транзит запретили после «консультации с Еврокомиссией и в соответствии с ее директивами», передавало радио LRT. При этом в литовском МИДе обратили внимание, что страна не вводила односторонних ограничений, и лишь соблюдает санкции. Там добавили, что транзит не попавших под них товаров продолжается.

Евросоюз запретил ввозить на свою территорию изделия из железа и стали, а также цемент, уголь, древесину и другие товары из России еще весной.

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После введения ограничений МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и потребовал от ее страны немедленно отменить ограничения на транзит подсанкционных грузов в Калининград.

В Кремле ограничения литовских властей назвали беспрецедентными. «Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза — распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сенатор, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас пообещал Литве «жесткий» ответ в ответ на блокировку транзита.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
ЕС транзит Калининградская область Литва санкции

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