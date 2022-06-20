Алиханов сообщил о вызове в МИД посла ЕС из-за транзитных ограничений

Дипломат должен прибыть в МИД 21 июня, там ему выдвинут определенные условия. По мнению губернатора, ситуацию с транзитом грузов в Калининград можно урегулировать дипломатическими методами

Посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера вызвали в МИД во вторник, 21 июня, из-за решения литовских властей ограничить транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область, дипломату собираются выставить условия. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире программы «Антонимы» на телеканале RT.

«Здесь, конечно, ситуация, которую можно разрешить дипломатическим путем. Насколько я знаю, завтра Маркус Эдерер, посол Евросоюза в России, вызван в МИД, на Смоленку, и ему будут выставлены соответствующие условия», — сказал Алиханов. Губернатор не уточнил, о каких конкретно условиях идет речь.

Он выразил надежду, что посол окажет содействие при урегулировании ситуации, так как бывал в Калининграде и знает «специфику» региона.

Ранее литовские власти запретили пропуск транзитных составов с товарами, попавшими под европейские санкции, по железной дороге. Решение вступило в силу 18 июня. Об этом региональную железную дорогу уведомила Литовская железнодорожная служба.



Алиханов тогда заявил, что Литовская железнодорожная служба поставила регион «перед фактом». По его словам, ограничения затронули «от 20 до 40% номенклатуры», включая цемент, металлы, строительные материалы и другие важные для строительства и производства грузы.

Глава литовского МИДа Габриэлюс Лансбергис в ответ заявил, что решение принимал не Вильнюс, а Евросоюз, так как именно он ввел против России санкции. Транзит запретили после «консультации с Еврокомиссией и в соответствии с ее директивами», передавало радио LRT. При этом в литовском МИДе обратили внимание, что страна не вводила односторонних ограничений, и лишь соблюдает санкции. Там добавили, что транзит не попавших под них товаров продолжается.

Евросоюз запретил ввозить на свою территорию изделия из железа и стали, а также цемент, уголь, древесину и другие товары из России еще весной.

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После введения ограничений МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и потребовал от ее страны немедленно отменить ограничения на транзит подсанкционных грузов в Калининград.

В Кремле ограничения литовских властей назвали беспрецедентными. «Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза — распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сенатор, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас пообещал Литве «жесткий» ответ в ответ на блокировку транзита.