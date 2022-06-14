Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка Политика, 07:44
Пушков допустил крах мировой экономики из-за «красных карточек» Запада Политика, 07:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Вредные выбросы в России приблизились к допандемийному уровню Бизнес, 07:00
МИД Литвы счел угрозой законопроект об отмене признания независимости Политика, 06:19
Костин заявил о необходимости новых стандартов регулирования банков Финансы, 06:00
Пророссийские власти Запорожья заявили о планах «освободить» весь регион Политика, 05:59
Песков счел невозможным «выталкивание» России из международной жизни Политика, 05:43
Американец Рид пожаловался в ООН на Россию за задержание в 2019 году Политика, 05:11
В США сочли верными решения пилотов, с борта которых упали люди в Кабуле Политика, 04:52
Трамп обвинил конгресс в попытке не допустить его к выборам президента Политика, 04:40
В ЕС не увидели угрозы продовольственной безопасности из-за Украины Политика, 04:34
Reuters узнал о плане ЕС штрафовать соцсети за неудаление дипфейков Технологии и медиа, 04:13
Во Франции предупредили о «нашествии» японского хрущика Общество, 03:44
Политика ,  
0 

МИД Литвы счел угрозой законопроект об отмене признания независимости

Литва серьезно воспринимает заявления Москвы, потому инициатива об отзыве признания независимости было воспринято в качестве прямой угрозы, заявил глава МИД страны. Депутат предложил таким образом оспорить членство Литвы в НАТО
Фото: Valdemar Doveiko / EPA / ТАСС
Фото: Valdemar Doveiko / EPA / ТАСС

Вильнюс воспринимает в качестве серьезной угрозы внесенный в Госдуму России законопроект об отзыве признания Москвой независимости Литвы, заявил глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис в интервью Foreign Policy.

«Я бы назвал это угрозой, прямой угрозой Литве, и мы серьезно относимся ко всем этим угрозам, даже если человек [внесший законопроект] не известен политической серьезностью в российских политических кругах», — сказал литовский министр.

Ландсбергис также назвал Россию «очень опасным соседом», пояснив, что в Вильнюсе по этой причине серьезно относятся ко всему, что говорят в Москве.

В Литве предложили ЕС создать механизм передачи Украине активов России
Политика
Гинтаре Скайсте

Речь идет о законопроекте, который в нижнюю палату парламента внес депутат от «Единой России» Евгений Федеров. Он утверждает, что постановление о признании независимости Литвы было незаконным, так как его принял «неконституционный орган и с нарушением требований статей <…> Конституции СССР». Кроме того, заявил депутат, в Литовской республике не состоялся референдум о выходе из состава СССР, не был установлен переходный период для решения спорных вопросов.

Федоров пояснил, что отмена постановления Госсовета СССР позволила бы оспорить членство Литвы в НАТО, так как правила альянса не предусматривают членство спорных юридических субъектов. По его мнению, власти республики «злоупотребляют своим статусом» и ухудшают отношения с Россией.

В Кремле заявили, что не знакомы с этой инициативой.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Meric Dagli / Unsplash Параллельный импорт: какие товары можно ввозить из Турции в обход санкций
Статьи
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи
Pro
Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть
Инструкции
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Медитация меняет мозг. Так ли это
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Alex Knight / Unsplash Когда айтишника можно заменить программным роботом и сэкономить
Статьи
Pro
Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент
Инструкции

Литва не подтвердила данные о соглашении в НАТО не поставлять Киеву танки
Политика
Габриэлюс&nbsp;Ландсбергис

Депутат литовского Сейма Матас Малдейкис позднее пригрозил, что Вильнюс денонсирует Поляновский мирный договор, заключенный Россией и Речью Посполитой в 1634 году. Документ регулировал границы по итогам Смоленской войны (1632-1634). Он добавил, что Вильнюс в таком случае сможет потребовать вернуть «все оккупированные территории Великому княжеству». «Смоленск — это Литва!» — добавил Малдейкис.
 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Литва МИД Литвы независимость Прибалтика Госдума
Материалы по теме
Глава МИД Литвы счел неутешительным прогресс России на Украине
Политика
МИД Эстонии вызвал российского посла после слов Путина о Нарве
Политика
Захарова назвала «медиагеноцидом» запрет российских каналов в Латвии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter