МИД Литвы счел угрозой законопроект об отмене признания независимости

Литва серьезно воспринимает заявления Москвы, потому инициатива об отзыве признания независимости было воспринято в качестве прямой угрозы, заявил глава МИД страны. Депутат предложил таким образом оспорить членство Литвы в НАТО

Фото: Valdemar Doveiko / EPA / ТАСС

Вильнюс воспринимает в качестве серьезной угрозы внесенный в Госдуму России законопроект об отзыве признания Москвой независимости Литвы, заявил глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис в интервью Foreign Policy.

«Я бы назвал это угрозой, прямой угрозой Литве, и мы серьезно относимся ко всем этим угрозам, даже если человек [внесший законопроект] не известен политической серьезностью в российских политических кругах», — сказал литовский министр.

Ландсбергис также назвал Россию «очень опасным соседом», пояснив, что в Вильнюсе по этой причине серьезно относятся ко всему, что говорят в Москве.

Речь идет о законопроекте, который в нижнюю палату парламента внес депутат от «Единой России» Евгений Федеров. Он утверждает, что постановление о признании независимости Литвы было незаконным, так как его принял «неконституционный орган и с нарушением требований статей <…> Конституции СССР». Кроме того, заявил депутат, в Литовской республике не состоялся референдум о выходе из состава СССР, не был установлен переходный период для решения спорных вопросов.

Федоров пояснил, что отмена постановления Госсовета СССР позволила бы оспорить членство Литвы в НАТО, так как правила альянса не предусматривают членство спорных юридических субъектов. По его мнению, власти республики «злоупотребляют своим статусом» и ухудшают отношения с Россией.

В Кремле заявили, что не знакомы с этой инициативой.

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Депутат литовского Сейма Матас Малдейкис позднее пригрозил, что Вильнюс денонсирует Поляновский мирный договор, заключенный Россией и Речью Посполитой в 1634 году. Документ регулировал границы по итогам Смоленской войны (1632-1634). Он добавил, что Вильнюс в таком случае сможет потребовать вернуть «все оккупированные территории Великому княжеству». «Смоленск — это Литва!» — добавил Малдейкис.

