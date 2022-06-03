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Дело Порошенко и Медведчука ,  
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Генпрокурор Украины исключила смягчение наказания Медведчуку

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук (Фото: РИА Новости)

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова исключила смягчение наказания бывшему народному депутату от партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку по делу о государственной измене. Об этом генпрокурор заявила в эфире телеканала «Украина-24».

«Что касается первого дела, никакого смягчения не будет. 15 лет — это только потому, что мы двигались с этим делом до того, как новый закон вступил в силу. Сейчас бы это была совсем другая мера пресечения, конечно. Поэтому смягчения никакого не будет», — сказала она.

Медведчука обвиняют по ст. 111 (государственная измена) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

МИД заявил, что обмен Медведчука на украинских военных не рассматривается
Политика
Виктор Медведчук

В мае 2021 года Медведчука отправили под домашний арест. Следствие полагает, что политик, будучи депутатом Верховной рады, передавал сведения о местонахождении «секретного военного подразделения Вооруженных сил Украины» однопартийцу Тарасу Козаку, который тогда находился в России. Кроме того, по версии следователей, Медведчук создал организацию, которая собирала данные об украинцах и вербовала их под видом помощи с трудоустройством. Следствие также считает, что Медведчук участвовал в заговоре против страны и хотел подорвать энергетическую безопасность Украины.

В партии ОПЗЖ, которую Верховная рада Украины ликвидировала в середине мая, сочли уголовное производство в отношении Медведчука «расправой над политическими противниками». Таким образом президент Украины Владимир Зеленский и его окружение пытаются установить в стране «абсолютную диктатуру», указали в партии.

27 февраля, через несколько дней после начала военной операции на Украине, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о побеге Медведчука из-под домашнего ареста. Однако уже 12 апреля президент Зеленский заявил, что политика поймали, и опубликовал фотографию с Медведчуком в наручниках. Позднее факт задержания подтвердили в Службе безопасности Украины.

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Зеленский предложил российским властям обменять Медведчука на пленных украинских военнослужащих. Поступить таким образом просил и сам Медведчук. В Кремле в ответ заявили, что политик не является гражданином России и что он никак не связан со спецоперацией. МИД заявил, что обмен Медведчука на российских военных «не рассматривается».

Теги
Виктор Медведчук смягчение приговора госизмена Украина
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