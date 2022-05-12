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Политика ,  
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В Раде сообщили о ликвидации фракции Медведчука

О ликвидации парламентской фракции сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. В конце марта СНБО приостановил деятельность «Оппозиционной платформы — За жизнь» и еще десяти партий на период военного положения
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук (Фото: РИА Новости)

Одну из фракций Верховной рады Украины «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) официально ликвидировали, сообщил в Telegram депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

«Фракция ОПЗЖ в Верховной раде официально ликвидирована», — написал он.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны приостановил деятельность 11 политических партий, в том числе «Оппозиционной платформы — За жизнь» на период военного положения, которое Украина ввела в конце февраля после начала российской спецоперации. 15 апреля агентство УНИАН со ссылкой на депутатов парламента Ярослава Железняка, Киры Рудык и Алексея Гончаренко сообщило, что деятельность ОПЗЖ в украинском парламенте временно приостановили.

В Верховной раде приостановили деятельность фракции ОПЗЖ Медведчука
Политика
Агитационный билборд партии &laquo;Оппозиционная платформа&nbsp;&mdash; За жизнь&raquo;, архивное фото

Политический совет партии возглавляет Виктор Медведчук, которого обвиняют в государственной измене и нарушении правил ведения войны. В мае 2021 года политика поместили под домашний арест. Следствие полагает, что Медведчук, будучи депутатом Верховной рады, передавал сведения о местонахождении «секретного военного подразделения Вооруженных сил Украины» однопартийцу Тарасу Козаку, который тогда находился в России. Также его подозревают в создании организации, которая, по версии украинских властей, собирала данные об украинцах и вербовала их под видом помощи с трудоустройством. Киев также считает, что Медведчук был участником заговора против Украины и хотел подорвать ее энергетическую безопасность.

ОПЗЖ рассматривает уголовные дела в отношении Медведчука «расправой над политическими противниками» и попыткой Зеленского и его окружения установить «абсолютную диктатуру».

27 февраля советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Через несколько дней политика заочно арестовал Лычаковский районный суд Львова. 12 апреля Зеленский опубликовал кадры с Медведчуком в наручниках, его задержание подтвердили в Службе безопасности Украины.

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Зеленский обратился к российским властям с предложением об обмене Медведчука на пленных украинских военных. В Кремле после задержания политика отметили, что у Медведчука нет российского гражданства и что он никак не связан со спецоперацией на Украине.

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Теги
Татьяна Зыкина
ликвидация фракция Верховная рада Украины Украина
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В Верховной раде приостановили деятельность фракции ОПЗЖ Медведчука
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Украина приостановила деятельность ОПЗЖ и еще 10 политических партий
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