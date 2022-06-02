На Украине завершили расследование дела Медведчука

Уголовное дело передано в суд. Медведчука обвиняют в государственной измене и нарушении законов ведения войны, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Виктор Медведчук (Фото: Сергей Нужненко / Reuters)

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) завершили досудебное расследование по уголовному делу в отношении народного депутата партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене и нарушении законов ведения войны, дело передано в суд, сообщили в пресс-службе ведомства.

Медведчука обвиняют по ст. 111 (государственная измена) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, подсчитали в ГБР.

В мае 2021 года политика отправили под домашний арест. Следствие полагает, что Медведчук, когда он был депутатом Верховной рады, передавал сведения о местонахождении «секретного военного подразделения Вооруженных сил Украины» однопартийцу Тарасу Козаку, который тогда находился в России. Кроме того, по версии следователей, Медведчук создал организацию, которая собирала данные об украинцах и вербовала их под видом помощи с трудоустройством. Следствие также считает, что Медведчук участвовал в заговоре против страны и хотел подорвать энергетическую безопасность Украины.

В партии ОПЗЖ, которую Верховная рада Украины ликвидировала в середине мая, считают уголовное производство в отношении Медведчука «расправой над политическими противниками». Таким образом президент Украины Владимир Зеленский и его окружение пытаются установить в стране «абсолютную диктатуру», считают в партии.

27 февраля советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о побеге Медведчука из-под домашнего ареста. Через несколько дней политика заочно арестовал Лычаковский районный суд Львова. 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что политика поймали, опубликовав фотографию с Медведчуком в наручниках. Позднее факт задержания подтвердили в Службе безопасности Украины.

Зеленский предложил российским властям обменять Медведчука на пленных украинских военнослужащих. Поступить таким образом просил и сам Медведчук. В Кремле в ответ заявили, что политик не является гражданином России и что он никак не связан со спецоперацией.

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10 марта Зеленский подписал закон о принудительной конфискации российской собственности на Украине. В соответствии с ним собственность российских организаций или организаций, связанных с Россией, изымается без какой-либо компенсации ее стоимости. В середине мая 172 заправки компании Glusco, которую украинские СМИ связывали с Медведчуком, передали под управление «Нафтогаза».