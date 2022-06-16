Суд на Украине запретил деятельность Партии Шария

Партия Шария стала уже восьмой оппозиционной политической силой, попавшей под запрет на Украине. Самого Анатолия Шария в мае задержали в Испании, Киев требует его экстрадиции

Фото: Партия Шария / VK

Восьмой апелляционный административный суд Львова вынес решение о запрете на Украине деятельности Партии Анатолия Шария, сообщает УНИАН со ссылкой на гражданскую организацию «Опора».

Партия запрещена по иску Минюста с участием третьей стороны — Службы безопасности Украины (СБУ). Имущество и активы партии должны перейти в собственность государства. Но, как отмечает агентство, решение львовского суда может быть обжаловано в Верховном суде.

В марте президент Украины Владимир Зеленский объявил, что на время военного положения, введенного из-за спецоперации России, Совет национальной безопасности (СНБО) республики приостановит деятельность 11 политических партий, поскольку они имеют связи с Россией.

В этот список вошла и Партия Шария, которая была создана в 2015 году. Ее основатель Анатолий Шарий ведет блог на YouTube, где у него более 3 млн подписчиков. Он известен своей критикой украинских властей и регулярным сотрудничеством с российскими государственными телеканалами. Его партия в 2019 году участвовала в выборах и сумела получить места в нескольких городских советах. Самому Шарию отказали в регистрации кандидатом в депутаты на основании того, что он не живет на территории Украины, которую покинул в 2012 году. В 2021 году СНБО ввел санкции против Шария и его жены Ольги.

В мае 2022-го Шария задержали в Испании по запросу СБУ, так как на Украине против него возбудили два уголовных дела — о госизмене и о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти (ст. 111 и 116 УК страны). По версии следствия, Шарий «осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере» и действовал «по заказу иностранных структур», а именно российских. Ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

Суд в Испании отправил Шария под домашний арест. «Украинские новости» сообщили, что Киев направил запрос в Мадрид на экстрадицию задержанного, однако этот процесс может длиться до года, указывали в Генпрокуратуре Украины.





Помимо Партии Шария тот же апелляционный суд в июне запретил деятельность еще семи партий: «Наши», «Оппозиционный блок», «Блок Владимира Сальдо», «Держава», «Социалисты», Социалистическая партия Украины, Партия справедливости и развития. Все они входили в список из 11 партий, деятельность которых СНБО приостановил в марте. Минюст подал иск о запрете партий из этого списка 22 мая, пока не вынесены решения о судьбе четырех из них — это «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Левая оппозиция», «Союз левых сил» и Прогрессивная социалистическая партия Украины.