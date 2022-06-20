Кулеба заявил, что Украина будет «воевать и лопатами» без поставок оружия

По его словам, Киев будет защищаться, даже если Запад перестанет поставлять оружие. При этом он подчеркнул, что чем раньше прибудет вооружение, тем больше это поможет Украине

Дмитрий Кулеба (Фото: Georg Wendt / Pool / ТАСС)

Даже если страны Запада перестанут поставлять оружие Украине, военные страны все равно будут воевать, сражаясь даже лопатами, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу ARD, передает Sueddeutsche Zeitung.

«Если у нас не будет оружия, хорошо, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война — война за наше существование», — подчеркнул он.

Кулеба пояснил, что чем раньше оружие для украинских военных будет отправлено, тем большую помощь это окажет стране. «Если оружие будет отправлено позже, мы все равно скажем «спасибо», но тогда многое будет потрачено впустую, много людей погибнет», — добавил он.

Министр особо отметил, что на Западе не должны верить в то, что без поставок оружия Украина будет более охотно идти на уступки России. При этом он указал на то, что у Украины значительно меньше вооружений, чем у России. «Мы не можем выиграть войну с таким дисбалансом», — заключил он.

Поставки вооружений сейчас являются одним из самых острых вопросов в отношениях Украины и стран Запада, в частности, Евросоюза. Так, Киев критиковал, например, Германию, за отсутствие поставок тяжелых вооружений. Берлин в свою очередь отвечал, что снабжает Украину оружием, в том числе современными гаубицами, однако не может удовлетворить все желания Украины.

11 июня посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что Берлин выполнит часть своих обещаний по поставкам до конца лета. Речь идет о передаче семи самоходных гаубиц (их поставят до 22 июня), и 30 самоходных зенитных установок «Гепард» (15 прибудут до конца июля, еще 15 — до конца августа).

Читайте на РБК Pro Pro Биохакинг в стиле Джека Дорси: почему миллиардер ест раз в день Биохакинг в стиле Джека Дорси: почему миллиардер ест раз в день Статьи Pro Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти» Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти» Инструкции Pro И живи спокойно: шесть стран для смены налогового резидентства И живи спокойно: шесть стран для смены налогового резидентства Статьи Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro «Вирус сомнения» и немного эмпатии: секреты сторителлинга от Стива Джобса «Вирус сомнения» и немного эмпатии: секреты сторителлинга от Стива Джобса Статьи Pro x The Economist Вы «проедаете» деньги: что ждет руководителей в эпоху стагфляции Вы «проедаете» деньги: что ждет руководителей в эпоху стагфляции Статьи Pro Как программист стал самым юным миллиардером на ручной работе с ИИ Как программист стал самым юным миллиардером на ручной работе с ИИ Статьи Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи

Москва считает, что поставки вооружений Украине только затягивают ведение боевых действий на ее территории. Представитель президента Дмитрий Песков утверждал, что страну «накачивают» оружием. «В любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты, просто доставят больше страданий Украине, которая является просто инструментом в руках тех стран, которые поставляют туда [оружие]», — заявлял он.