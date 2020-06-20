Четвертый за год советник Трампа по России ушел из Белого дома

Том Уильямс занимал эту должность с конца января, когда его предшественник Эндрю Пик ушел в «административный отпуск». Два прежних советника Трампа по российским вопросам покинули этот пост в августе и ноябре прошлого года

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Исполняющий обязанности старшего директора по российским и европейским вопросам в Совете национальной безопасности (СНБ) США Том Уильямс перейдет на работу в Пентагон. Об этом сообщил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает Axios.

За последнее время это уже четвертый высокопоставленный чиновник, курирующий в Белом доме российское направление, который покидает должность, отмечает издание.

Предшественник Уильямса Эндрю Пик в январе был временно отстранен от работы. По данным Axios, он ушел в «административный отпуск» в связи с расследованием, которое связано с вопросами безопасности.

Пик стал директором по России СНБ в ноябре 2019 года, сменив Тима Моррисона. Тот, в свою очередь, занял эту должность вместо Фионы Хилл, которая отвечала за координацию политики США в отношении Европы и России с 2017 года по август 2019-го.