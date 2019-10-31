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Политика ,  
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СМИ сообщили об отставке советника Трампа по России
Информация об отставке Тима Моррисона поступила накануне дачи показаний в конгрессе в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

Старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома, главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам Тим Моррисон вскоре покинет свой пост. Об этом сообщает National Public Radio (NPR) со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США, а также источники CNN в Белом доме.

«После более чем года службы в Совете национальной безопасности господин Моррисон решил воспользоваться другими возможностями», — заявил собеседник радиостанции, добавив, что он «некоторое время» рассматривал возможность ухода из администрации президента.

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Моррисон начал работать в Совете нацбезопасности в прошлом году в качестве советника по оружию массового поражения и биологической защите. На посту главного советника Трампа по России он сменил Фиону Хилл, которая покинула эту должность в августе.

Как ожидается, 31 октября Моррисон даст показания в конгрессе. Американские СМИ называют его ключевой фигурой в расследовании демократов, касающемся возможного давления Трампа на украинского президента Владимира Зеленского. Отмечается, что именно Моррисон предупредил юристов Совета нацбезопасности о требованиях президента США расследовать деятельность украинской частной компании Burisma, в которой работал Хантер Байден — сын бывшего вице-президента Джо Байдена. Байден-старший считается одним из основных оппонентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года выборах.

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Ранее показания в палате представителей дал временный поверенный в делах США по Украине Уильям Тейлор. По его словам, Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичного обещания Киева провести расследование в отношении Байдена и его сына.

Информация о том, что Трамп хочет оказать давление на Зеленского, чтобы тот инициировал расследование в отношении Байдена-младшего, появилась в американских СМИ в сентябре. Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора двух президентов, которая подтвердила, что они обсуждали возможность возобновления расследования. Подозрения в отношении американского президента стали поводом для запуска процедуры импичмента Трампа, о чем спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила в конце сентября. 31 октября палата представителей проголосует по резолюции об импичменте. Документ установит порядок публичных слушаний и разрешит публикацию записей допросов свидетелей.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дональд Трамп, советник президента, импичмент
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