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СМИ узнали о временном отстранении советника Трампа по России

По словам источников, Эндрю Пик находится в «административном отпуске» в связи с расследованием, связанным с вопросами безопасности

Старший директор по России Совета национальной безопасности США, главный советник американского президента Дональда Трампа по российским и европейском вопросам Эндрю Пик временно отстранен от работы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По данным источников Axios, Пик находится в «административном отпуске» в связи с расследованием, которое связано с вопросами безопасности. Других подробностей собеседник издания не привел.

Пик и Белый дом не стали комментировать ситуацию, в Совете нацбезопасности заявили, что не обсуждают кадровые вопросы.

Axios отмечает, что Пик должен был сопровождать Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января.

Материал дополняется

Теги: Дональд Трамп
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