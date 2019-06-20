Япония обвинила российские Ту-95 в нарушении воздушной границы

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 дважды пересекли воздушную границу Японии, заявили в Токио

Российские бомбардировщики Ту-95 в четверг, 20 июня, дважды вторглись в воздушное пространство Японии, сообщает Министерство обороны этой страны.

По данным военного ведомства, в первый раз два Ту-95 пересекли воздушную границу Японии в 8:56 утра по местному времени (2:56 мск). Инцидент произошел в районе префектуры Окинава.

Второй случай произошел в 10.23 (4:23 мск) — в этот раз бомбардировщик был один. Пересечение воздушного пространства произошло к югу от Токио в Тихом океане, близ острова Хатидзёдзима.

На перехват бомбардировщика были подняты истребители японских ВВС.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.