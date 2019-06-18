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BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Минобороны показало перехват американского бомбардировщика B-52H
Российские истребители подняли на перехват в понедельник, 17 июня. Американские бомбардировщики B-52H, как утверждают в Минобороны, направлялись в сторону границы России
Фото: Минобороны России / Youtube

Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой российский истребитель Су-27 осуществляет перехват стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H.

«Нарушений государственной границы РФ зафиксировано не было», — сообщили в министерстве и добавили, что российские самолеты действовали в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Видео: Минобороны России / Youtube

Накануне, 17 июня, в Минобороны сообщили о перехвате нескольких бомбардировщиков, которые летели к российской границы со стороны Черного и Балтийского морей. В военном ведомстве не уточнили, где конкретно было снято видео с перехватом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что полеты американских бомбардировщиков рядом с границами России ведут к росту напряженности. «Подобные действия США не ведут к укреплению безопасности и стабильности в том регионе, который непосредственно прилегает к российским границам», — заявил он.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Минобороны, перехват
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