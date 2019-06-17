Минобороны сообщило о перехвате стратегических бомбардировщиков США В-52

Российские истребители перехватили несколько стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые направлялись к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей. Об этом заявили в Минобороны, передает «РИА Новости».
Перехват выполнили истребители Су-27. Нарушения госграницы России допущено не было, отметили в военном ведомстве.
Полеты американских стратегических бомбардировщиков у границ России не в первый раз становятся поводом для перехвата. В марте над Балтикой пролетел стратегический бомбардировщик B-52. «На значительном удалении» от российской границы его удалось перехватить российскому Су-27, сообщало Минобороны. Позднее бомбардировщик изменил траекторию полета в сторону от госграницы.
В Кремле полеты бомбардировщиков США вблизи российских границ называли причиной роста напряженности. «Подобные действия США не ведут к укреплению безопасности и стабильности в том регионе, который непосредственно прилегает к российским границам», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.