Минобороны сообщило о перехвате стратегических бомбардировщиков США В-52

17 июня в сторону России направились американские бомбардировщики В-52Н. Российские военные были вынуждены поднять на их перехват истребители Су-27

Бомбардировщик В-52Н (Фото: Staff Sgt. Ashley Gardner / Reuters)

Российские истребители перехватили несколько стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые направлялись к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей. Об этом заявили в Минобороны, передает «РИА Новости».

Перехват выполнили истребители Су-27. Нарушения госграницы России допущено не было, отметили в военном ведомстве.

Полеты американских стратегических бомбардировщиков у границ России не в первый раз становятся поводом для перехвата. В марте над Балтикой пролетел стратегический бомбардировщик B-52. «На значительном удалении» от российской границы его удалось перехватить российскому Су-27, сообщало Минобороны. Позднее бомбардировщик изменил траекторию полета в сторону от госграницы.

В Кремле полеты бомбардировщиков США вблизи российских границ называли причиной роста напряженности. «Подобные действия США не ведут к укреплению безопасности и стабильности в том регионе, который непосредственно прилегает к российским границам», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.