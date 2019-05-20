Эстония обвинила российский Ту-154 в нарушении границы

Военные Эстонии обвинили российский самолет Ту-154 в нарушении воздушной границы. Об этом сообщают Силы обороны страны.

«В минувшую субботу самолет Ту-154, принадлежащий Военно-морскому флоту России, вошел в воздушное пространство в районе острова Вайндло без разрешения», — говорится в сообщении.

По данным эстонских военных, он находился в воздушном пространстве страны менее минуты. Отмечается, что транспондер самолета, отвечающий за опознавание сигналов, был включен. В пресс-службе Сил обороны добавили, что у Ту-154 был план полета, и он не выходил на радиоконтакт с эстонскими службами воздушного движения.

В связи с этим МИД Эстонии вызвал посла России и передал ему ноту. По данным эстонского генштаба, это нарушение воздушной границы российским самолетом стало первым в 2019 году.