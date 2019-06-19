WP узнала о переданном Ирану предостережении Помпео

В случае если атака Ирана или подконтрольных ему сил приведет к гибели хотя бы одного американского солдата, США ответят с использованием военной силы, предупредил Тегеран Майкл Помпео, выяснила газета

Майкл Помпео (Фото: Jim Lo Scalzo / Reuters)

Американский госсекретарь Майкл Помпео в частном порядке предупредил иранские власти, что любая эскалация ситуации со стороны Тегерана или подконтрольных ему сил, в результате которой погибнет хотя бы один американский военнослужащий, приведет к военному ответу со стороны США. Об этом со ссылкой на чиновников из американской администрации сообщает газета The Washington Post (WP).

Такое предупреждение, по информации собеседников издания, было передано Тегерану после визита Помпео в Багдад в мае. О том, что, если хоть один американский солдат погибнет, это заставит Соединенные Штаты «нанести ответный удар», госсекретарь заявил иракским чиновникам. Как отмечает WP, сомнений, что это послание будет передано Ирану, у Помпео не было. Прежде таких конкретных предупреждений в адрес Тегерана не звучало, замечает газета.

«Что произойдет, если [на Ближнем Востоке] будут убиты американцы? Это все меняет», — приводит газета слова одного из своих источников.

Представитель Пентагона от комментариев по этому поводу отказался, представитель Совета национальной безопасности на запрос издания не ответил.