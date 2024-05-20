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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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В Иране назвали дату и место похорон Раиси

Мансури: Раиси захоронят в мавзолее имама Резы в его родном городе Мешхед 23 мая
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Исполняющий обязанности президента Ирана заявил, что погибших захоронят в мавзолее имама Резы. Мешхед, где похоронят погибших, является центром паломничества и одним из главных священных городов мусульман-шиитов
Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters

От исламской революции до крушения в горах. Биография Эбрахима Раиси
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Церемония захоронения погибших в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и его спутников пройдет вечером 23 марта в его родном городе Мешхед на северо-востоке страны. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента республики Мохсен Мансури, который возглавил комитет по организации похорон, передает иранское агентство Fararu.

По его словам, погибших захоронят в мавзолее имама Резы в Мешхеде. До этого, 21 мая, в Тебризе (иранская провинция Восточный Азербайджан) пройдет церемония прощания.

Мешхед является центром паломничества и одним из главных священных городов мусульман-шиитов, которые составляют большинство населения Ирана.

Кадры с беспилотника, искавшего вертолет президента Ирана
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19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан потерпел крушение президентский вертолет. На борту помимо Раиси были глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, глава подразделения охраны президента корпуса «Ансар аль-Махди», пилот и второй пилот, а также техник. Все восемь человек погибли.

В этот день Раиси с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия плотины на реке Аракс на границе двух государств. В воздушной колонне президента было еще два вертолета. На них летели в том числе глава Минэнерго Али Акбар Мехрабиян и министр дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш. Они благополучно добрались до места назначения.

В правительстве Ирана заверили, что в управлении республикой не будет «ни малейших сбоев». В стране должны провести выборы в течение 50 дней.

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Официально о причинах крушения вертолета пока не сообщалось. Вечером 20 мая глава Генштаба вооруженных сил республики Мохаммад Багери создал комиссию по расследованию причин крушения вертолета. По его словам, для выяснения причин катастрофы привлекут всю технику и мощности армии и командования полиции.

Соболезнования по поводу гибели Раиси выразили президент Владимир Путин, Белоруссия, Китай, ЕС, Венесуэла, Сирия, Азербайджан и другие страны.

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Эбрахим Раиси похороны Иран

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