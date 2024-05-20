Посол заявил, что не знает о версии теракта на вертолете президента Ирана
Посол Ирана в России Казем Джалали не знает о версии о теракте по поводу крушения вертолета с президентом республики Эбрахимом Раиси на борту. Об этом он заявил журналистам, передает «РИА Новости».
«Я не в курсе этой версии и этого вопроса в силу того, что со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра с российскими коллегами занимались тем, какая может быть оказана помощь в поисковой ситуации», — сказал он.
Джалали подчеркнул, что разбирательство в связи с крушением вертолета еще идет, при этом одной установленной версии нет.
Иранский посол в Минске Алиреза Самеи рассказал чуть ранее, что причиной крушения вертолета могли быть плохие погодные условия. «Был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная, горная, труднодоступная местность», — рассказал дипломат.
Иранский посол подчеркнул, что спецкомиссия изучит погодные и технические условия полета и установит точные причины катастрофы.
19 мая вертолет, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян, глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и еще несколько человек, потерпел крушение в лесу Дизмар, который находится между городами Варзакан и Джульфа в провинции Восточный Азербайджан. В этот день Раиси с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия плотины на реке Аракс на границе двух государств.
В воздушной колонне президента было три вертолета. Два других, в которых были в том числе глава Минэнерго Али Акбар Мехрабиян и министр дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш, благополучно добрались до места назначения.
Тегеран утром 20 мая официально подтвердил, что иранский президент погиб при крушении. Спасатели обнаружили тела всех находившихся вместе с Раиси на упавшем вертолете.
Соболезнования по поводу гибели Раиси выразили президент Владимир Путин, Белоруссия, ЕС, Китай, Венесуэла, Сирия, Египет, Азербайджан и другие страны.
В правительстве Ирана заявили, что в управлении страной не будет «ни малейших сбоев». Полномочия иранского президента перешли к первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу. В республике должны провести выборы в течение 50 дней.
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