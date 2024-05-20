Кадры с беспилотника, искавшего вертолет президента Ирана

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Появились кадры с беспилотника, который принимал участие в поисках разбившегося вертолета президента Ирана. На видео показано, как дрон взлетает и исследует местность. В один момент он обнаружил тепловую точку на склоне горы. Позже оказалось, что это место падения вертолета. В поисках принимал участие турецкий дрон Bayraktar Akinci. Во время аваикатастрофы погибли президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, глава подразделения охраны президента Сейед Мехди Мусави, пилот, второй пилот и технический офицер.