Путин назначил аудитора из Счетной палаты заместителем министра обороны

Олег Савельев ранее уже работал под началом Белоусова — когда тот возглавлял Минэкономразвития

Олег Савельев (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости) Юрий Садовенко (Фото: Министерство обороны Российской Федерации)

На должность замминистра обороны и руководителя аппарата министерства назначен Олег Савельев, указ подписан президентом Владимиром Путиным.

Савельев в 2008-2014 годах был замминистра экономического развития, в 2012-2013 годах — под началом Андрея Белоусова, который в этот период возглавлял Минэкономразвития. Сейчас Белоусов — министр обороны.

В 2014-2015 годах Савельев работал министром по делам Крыма, в 2015-2018 годах — замглавы аппарата Правительства, в 2018-2019 годы — руководитель Аппарата Счетной палаты. С 2019 года стал аудитором в ней. Исходя из сообщений палаты, в которых фигурирует имя Савельева, он отвечал за аудит в МЧС, МВД и Государственной фельдъегерской службах.

Должность замминистра и руководителя аппарата Минобороны занимал генерал-полковник Юрий Садовенко. Его Путин снял с должности одновременно с назначением Савельева.

Садовенко много лет работал с бывшим министром обороны, а теперь секретарем Совета безопасности страны Сергеем Шойгу. В 2002-м он стал помощником Шойгу, когда тот возглавлял МЧС (в подразделениях МЧС Садовенко служил с 1994 года, когда ведомство появилось). Через пять лет стал руководителем аппарата министра.

Когда Шойгу стал губернатором Московской области (май—ноябрь 2012 года), Садовенко был главой его аппарата. В начале 2013-го, через два месяца после назначения Шойгу министром обороны, в ведомство пришел и Садовенко.

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