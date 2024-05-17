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Новое правительство 2024 ,  
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Путин объяснил цель назначения Белоусова министром обороны

Путин назвал Белоусова одним из лучших экономистов России
Сюжет
Новое правительство 2024
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Новый глава Минобороны Андрей Белоусов — один из лучших экономистов России, способный скоординировать работу министерства с другими ведомствами. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Харбине.

«Андрей Рэмович, как вы знаете, был министром экономики, он вообще считается хорошим экономистом, одним из лучших в стране. Он был моим помощником по экономике, он был первым заместителем председателя правительства и в этом смысле он, конечно, способен координировать деятельность министерства обороны со всеми министерствами и ведомствами страны и с регионами», — сказал Путин.

Белоусов, по словам президента, должен раскрыть Минобороны для конструктивной работы с научными центрами, с участниками экономической деятельности, а также с производителями продукции военного назначения. «Он должен раскрыть Министерство обороны для инноваций», — добавил глава государства.

Президент назначил Белоусова новым главой Минобороны 14 мая. На этой должности он сменил Сергея Шойгу, который занимал пост министра с 2012 года.

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Белоусов в 2006–2008 годах был замминистра экономического развития и торговли России, а в 2012–2013 годах возглавлял Минэк. После ухода с последней должности он стал помощником президента и работал на этом посту до 2020 года.

С тех пор до назначения главой Минобороны Белоусов был первым вице-премьером правительства. Он курировал такие ведомства, как Минэкономразвития, Минтранс, ФАС, Росаккредитация. В зону его ответственности входили вопросы разработки основных направлений социально-экономического развития, инвестиционной политики, регулирования финансового рынка и другие.

В Кремле объяснили перестановку в Минобороны необходимостью инноваций для «победы на поле боя». Путин отметил, что Белоусову придется искать баланс между «пушками и маслом».

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17 марта 1959 года

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