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Новое правительство 2024 ,  
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Путин назначил новое правительство

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Новое правительство 2024
Указы о назначении членов правительства и руководителей силовых служб подписаны после одобрения Госдумы и консультаций с Советом Федерации
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Президент Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства и директоров федеральных служб, сообщил Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что вечером 14 мая пройдет встреча Путина с новым правительством.

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Состав второго правительства Михаила Мишустина:

  • Денис Мантуров — первый вице-премьер;
  • Татьяна Голикова — вице-премьер;
  • Дмитрий Григоренко — вице-премьер, глава аппарата правительства;
  • Александр Новак — вице-премьер;
  • Алексей Оверчук — вице-премьер;
  • Дмитрий Патрушев — вице-премьер;
  • Виталий Савельев — вице-премьер;
  • Юрий Трутнев — вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном округе;
  • Марат Хуснуллин — вице-премьер;
  • Дмитрий Чернышенко — вице-премьер;
  • Андрей Белоусов — министр обороны;
  • Владимир Колокольцев — глава МВД;
  • Александр Куренков — глава МЧС;
  • Сергей Лавров — министр иностранных дел;
  • Константин Чуйченко — министр юстиции;
  • Антон Алиханов — глава Минпромторга;
  • Михаил Дегтярев — министр спорта;
  • Александр Козлов — министр экологии;
  • Антон Котяков — министр труда;
  • Сергей Кравцов — глава Минпросвещения;
  • Оксана Лут — министр сельского хозяйства;
  • Ольга Любимова — министр культуры;
  • Михаил Мурашко — глава Минздрава;
  • Максим Решетников — глава Минэкономразвития;
  • Антон Силуанов — министр финансов;
  • Роман Старовойт — министр транспорта;
  • Ирек Файзуллин — министр ЖКХ;
  • Валерий Фальков — министр науки и высшего образования;
  • Сергей Цивилев — министр энергетики;
  • Алексей Чекунков — глава Минвостокразвития;
  • Максут Шадаев — глава Минцифры.

Большую часть кандидатур одобрила Госдума, другая часть — руководители силовых структур и министр иностранных дел — назначена на должности после консультаций с Совфедом.

Также Владимир Путин после согласования с Советом Федерации назначил руководителей силовых служб. Сергей Нарышкин переназначен директором СВР, Александр Бортников — главой ФСБ, Виктор Золотов — директором Росгвардии, Дмитрий Кочнев — директором ФСО, Александр Линц — начальником Главного управления специальных программ президента. Их кандидатуры Путин выдвинул 12 мая.

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