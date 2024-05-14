Путин назначил новое правительство

Указы о назначении членов правительства и руководителей силовых служб подписаны после одобрения Госдумы и консультаций с Советом Федерации

Фото: Олег Яковлев / РБК

Президент Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства и директоров федеральных служб, сообщил Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что вечером 14 мая пройдет встреча Путина с новым правительством.

Состав второго правительства Михаила Мишустина:

Денис Мантуров — первый вице-премьер;

Татьяна Голикова — вице-премьер;

Дмитрий Григоренко — вице-премьер, глава аппарата правительства;

Александр Новак — вице-премьер;

Алексей Оверчук — вице-премьер;

Дмитрий Патрушев — вице-премьер;

Виталий Савельев — вице-премьер;

Юрий Трутнев — вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном округе;

Марат Хуснуллин — вице-премьер;

Дмитрий Чернышенко — вице-премьер;

Андрей Белоусов — министр обороны;

Владимир Колокольцев — глава МВД;

Александр Куренков — глава МЧС;

Сергей Лавров — министр иностранных дел;

Константин Чуйченко — министр юстиции;

Антон Алиханов — глава Минпромторга;

Михаил Дегтярев — министр спорта;

Александр Козлов — министр экологии;

Антон Котяков — министр труда;

Сергей Кравцов — глава Минпросвещения;

Оксана Лут — министр сельского хозяйства;

Ольга Любимова — министр культуры;

Михаил Мурашко — глава Минздрава;

Максим Решетников — глава Минэкономразвития;

Антон Силуанов — министр финансов;

Роман Старовойт — министр транспорта;

Ирек Файзуллин — министр ЖКХ;

Валерий Фальков — министр науки и высшего образования;

Сергей Цивилев — министр энергетики;

Алексей Чекунков — глава Минвостокразвития;

Максут Шадаев — глава Минцифры.

Большую часть кандидатур одобрила Госдума, другая часть — руководители силовых структур и министр иностранных дел — назначена на должности после консультаций с Совфедом.

Также Владимир Путин после согласования с Советом Федерации назначил руководителей силовых служб. Сергей Нарышкин переназначен директором СВР, Александр Бортников — главой ФСБ, Виктор Золотов — директором Росгвардии, Дмитрий Кочнев — директором ФСО, Александр Линц — начальником Главного управления специальных программ президента. Их кандидатуры Путин выдвинул 12 мая.