Путин назначил новое правительство
Президент Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства и директоров федеральных служб, сообщил Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что вечером 14 мая пройдет встреча Путина с новым правительством.
Состав второго правительства Михаила Мишустина:
- Денис Мантуров — первый вице-премьер;
- Татьяна Голикова — вице-премьер;
- Дмитрий Григоренко — вице-премьер, глава аппарата правительства;
- Александр Новак — вице-премьер;
- Алексей Оверчук — вице-премьер;
- Дмитрий Патрушев — вице-премьер;
- Виталий Савельев — вице-премьер;
- Юрий Трутнев — вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном округе;
- Марат Хуснуллин — вице-премьер;
- Дмитрий Чернышенко — вице-премьер;
- Андрей Белоусов — министр обороны;
- Владимир Колокольцев — глава МВД;
- Александр Куренков — глава МЧС;
- Сергей Лавров — министр иностранных дел;
- Константин Чуйченко — министр юстиции;
- Антон Алиханов — глава Минпромторга;
- Михаил Дегтярев — министр спорта;
- Александр Козлов — министр экологии;
- Антон Котяков — министр труда;
- Сергей Кравцов — глава Минпросвещения;
- Оксана Лут — министр сельского хозяйства;
- Ольга Любимова — министр культуры;
- Михаил Мурашко — глава Минздрава;
- Максим Решетников — глава Минэкономразвития;
- Антон Силуанов — министр финансов;
- Роман Старовойт — министр транспорта;
- Ирек Файзуллин — министр ЖКХ;
- Валерий Фальков — министр науки и высшего образования;
- Сергей Цивилев — министр энергетики;
- Алексей Чекунков — глава Минвостокразвития;
- Максут Шадаев — глава Минцифры.
Большую часть кандидатур одобрила Госдума, другая часть — руководители силовых структур и министр иностранных дел — назначена на должности после консультаций с Совфедом.
Также Владимир Путин после согласования с Советом Федерации назначил руководителей силовых служб. Сергей Нарышкин переназначен директором СВР, Александр Бортников — главой ФСБ, Виктор Золотов — директором Росгвардии, Дмитрий Кочнев — директором ФСО, Александр Линц — начальником Главного управления специальных программ президента. Их кандидатуры Путин выдвинул 12 мая.
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