Путин назвал задачей Белоусова баланс между «пушками и маслом»

Президент России отметил, что назначение Андрея Белоусова главой Минобороны потребовалось в связи с возросшими расходами на оборону

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

Задачей Андрея Белоусова на посту министра обороны России станет расчет соотношения между «пушками и маслом». Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с командующими войсками военных округов.

По его словам, увеличивая расходы на оборону и безопасность, власти России исходят из необходимости выполнить перед населением с страны все социальные обязательства. «Но это взаимоотношение между так называемыми пушками и маслом должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства российского. Надеюсь, что Андрей Рэмович [Белоусов] справится с этой задачей наилучшим образом», — сказал Путин.

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