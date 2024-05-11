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Новое правительство 2024 ,  
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Глава Минпросвещения Кравцов сохранит пост в новом правительстве

Сюжет
Новое правительство 2024
Сергей Кравцов возглавляет ведомство с 2020 года
Сергей Кравцов
Сергей Кравцов (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Сергей Кравцов может продолжить работу в новом составе правительства в качестве министра просвещения, его кандидатуру внес премьер Михаил Мишустин.

10 мая Владимир Путин внес в нижнюю палату кандидатуру Михаила Мишустина для переназначения премьером. Депутаты Госдумы его утвердили. Персональный состав кабинета министров Мишустин пока не называл.

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Кравцов возглавляет Минпросвещения с января 2020 года. До этого он семь лет руководил Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Работа Кравцова на посту министра началась с периода пандемии, когда школы вынужденно переводились на дистанционное обучение. Он отмечал, что система образования получила бесценный опыт (который позволит, например, организовывать учебный процесс во время сезонных эпидемий гриппа). При этом Кравцов постоянно повторял, что полностью заменять традиционную школу дистанционным обучением не планируется.

За время руководства министерством работа Кравцова периодически подвергалась критике. Так, например, в 2021 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила министра в системном непонимании целей национального проекта «Образование» и упрекнула за увлеченность международным опытом. Кравцов на это ответил, что использует опыт других стран, чтобы не повторять чужих ошибок.

В июне 2022 года Кравцов в интервью телеканалу РБК рассказал, что его министерство работает над улучшением Единого государственного экзамена. «За последнее время очень много сделано в части того, чтобы отказаться от тестовой части. Это фактически сегодня письменный экзамен, который проходит объективно и дает возможность школьнику, выпускнику, там, где он проживает, сдать экзамен, направить документы в пять высших учебных заведений и поступить в тот или иной вуз. С учетом того, что наша страна самая большая в мире, это, конечно, очень удобно», — сказал он.

В 2023 году был выпущен учебник по истории России для учащихся 10–11-х классов, одним из авторов которого стал помощник президента Владимир Мединский. В сентябре Конгресс карачаевского народа потребовал изъять весь его тираж из-за абзаца о депортациях. Там говорилось о «фактах сотрудничества с оккупантами» во время Великой Отечественной войны и упоминались конкретные народы — карачаевцы, калмыки, чеченцы. В результате учебник был исправлен, а Кравцов лично продемонстрировал новый вариант главе Чечни Рамзану Кадырову. Последний согласился с тем, что «грубые формулировки в адрес народов, подвергшихся сталинским репрессиям», были удалены.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Сергей Кравцов Минпросвещения правительство
Сергей Кравцов фото

Сергей Кравцов

и.о. министра просвещения России
17 марта 1974 года
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