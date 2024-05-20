Выпускникам прошлых лет не разрешат пересдать ЕГЭ по новым правилам
Пересдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по новому порядку смогут выпускники 2024 года, у тех, кто выпустился в прошлые годы, такой возможности нет.
Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии по поводу проведения государственной итоговой аттестации в текущем году.
«Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться этой возможностью, эта возможность только для выпускников текущего года», — сказал Музаев (цитата по ТАСС).
Ранее выпускники могли пересдать в тот же год только обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике, так как без них не выдают аттестатов. Предметы по выбору было разрешено пересдать в следующем году после сдачи экзамена.
Однако в ходе послания Федеральному собранию в конце февраля 2024 года президент Владимир Путин предложил разрешить школьникам пересдавать ЕГЭ по одному из предметов перед поступлением в вуз в том же году, а не в следующем.
Рособрнадзор уточнил, что пересдать можно будет только один экзамен, а первый результат аннулируют, даже если он будет лучше следующего.
В этом году основной этап сдачи ЕГЭ начнется 23 мая и продлится до 1 июля.
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