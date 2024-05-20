В Иране отменили все спортивные мероприятия из-за смерти президента
Все спортивные соревнования в Иране на этой неделе отменены по приказу Министерства спорта и молодежи в связи со смертью президента Ибрахима Раиси, сообщает агентство IRNA.
В частности, футбольная премьер-лига, где до конца сезона командам осталось по три матча, сообщила, что перенесла 28-й тур на другие даты, пишет Tasnim.
Новые сроки проведения мероприятий объявят власти и федерации.
19 мая вертолет, на котором Раиси возвращался из Азербайджана, совершил жесткую посадку в горах, все находившиеся на борту погибли.
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