В Иране до конца недели отменили все спортивные мероприятия из-за смерти Раиси

В Иране отменили все спортивные мероприятия из-за смерти президента

Соревнования отменили до конца недели. В Иране объявлен траур из-за смерти президента Ибрахима Раиси в авиакатастрофе

Все спортивные соревнования в Иране на этой неделе отменены по приказу Министерства спорта и молодежи в связи со смертью президента Ибрахима Раиси, сообщает агентство IRNA.

В частности, футбольная премьер-лига, где до конца сезона командам осталось по три матча, сообщила, что перенесла 28-й тур на другие даты, пишет Tasnim.

Новые сроки проведения мероприятий объявят власти и федерации.

19 мая вертолет, на котором Раиси возвращался из Азербайджана, совершил жесткую посадку в горах, все находившиеся на борту погибли.

В Иране объявлен пятидневный национальный траур.