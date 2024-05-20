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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Полномочия президента Ирана после гибели Раиси получит Мохаммад Мохбер

После гибели Раиси в авиакатастрофе врио президента Ирана стал Мохаммад Мохбер
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан подтвердили утром 20 мая. Его полномочия получит вице-президент Мохаммад Мохбер
Мохаммад Мохбер
Мохаммад Мохбер (Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters)

Полномочия президента Ирана в связи с гибелью Эбрахима Раиси при крушении вертолета переходят к его первому заместителю, вице-президенту Мохаммаду Мохберу. Это следует из статьи 131 иранской Конституции.

«В случае смерти, увольнения, отставки, отсутствия или болезни президента более двух месяцев либо в случае, если срок президентства закончился и новый президент из-за препятствий еще не был избран или иные подобное вопросы, первый вице-президент принимает на себя его полномочия и обязанности с одобрения руководства», — говорится в тексте Конституции Ирана.

С 2021 года должность вице-президента занимает Мохаммад Мохбер. До этого — с 2007 года — он возглавлял штаб по исполнению распоряжений бывшего духовного лидера Ирана аятоллы Рухоллы Хомейни. Это полугосударственная организация в прямом подчинении духовного лидера, ее название отсылает к приказу Хомейни 1989 года, которым он предписал создать подразделение по управлению имуществом, заброшенным в годы после революции 1979 года.

В течение 50 дней совет, куда входят спикер меджлиса, глава судебной власти и первый вице-президент должны организовать президентские выборы.

Что известно о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Политика
Эбрахим Раиси

Вечером 19 мая вертолет, на борту которого был Раиси, пропал в холмистой местности в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана. Поиски вертолета длились более десяти часов. Утром 20 мая госагентство Mehr сообщило, что президент Ирана Эбрахим Раиси погиб. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси. Вместе с президентом погибли находившиеся на борту вертолета глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и еще несколько человек.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Иран Эбрахим Раиси авиакатастрофа президент Вертолет

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