Путин пожелал народу Ирана стойкости после гибели президента

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси, назвав его «выдающимся политиком» и «настоящим другом России». Он пожелал близким погибших и народу Ирана стойкости «перед лицом тяжелой, невосполнимой утраты»

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и еще трех чиновников. Телеграмму он направил Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, ее текст опубликован на сайте Кремля.

«Сейед Эбрахим Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что неоднократно встречался с Раиси и сохранит о нем «светлую память». Он попросил передать соболезнования родным погибших. «Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжелой, невосполнимой утраты», — заключил российский президент.

Раиси погиб при крушении вертолета с частью иранской делегации, которая возвращалась после визита в Азербайджан 19 мая. Крушение произошло на северо-западе Ирана. Поиски длились до утра 20 мая, они осложнялись плохими погодными условиями, доступу к месту крушения мешало бездорожье. В операции кроме иранских сил участвовали турецкие и российские: Москва направила два самолета Ил-76, вертолет и 60 специалистов.

Точное место крушения установили примерно к 3:30 мск, спустя три часа к нему удалось добраться. Выживших не обнаружили. Вместе с Раиси на борту находились глава МИД Хосейни Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, глава подразделения охраны президента Сейед Мехди Мусави, пилот, второй пилот и технический офицер.

Полномочия президента Ирана передали вице-президенту Мохамеду Мохберу. В течение 50 дней должны состояться выборы нового президента. Правительство Ирана заверило, что в управлении страной «сбоев» не будет.

Ранее соболезнования Тегерану выразил глава российского МИДа Сергей Лавров, а также Белоруссия, Венесуэла, Китай, Сирия, Египет и ряд других стран.