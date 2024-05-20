В Иране объявили общенациональный траур после гибели Раиси

Погибшего президента Ирана похоронят завтра в Тебризе, до конца рабочей недели отменены развлекательные мероприятия. Вместе с президентом погибли глава МИДа и губернатор северной провинции

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

В Иране объявлен пятидневный национальный траур в связи с «мученической кончиной» президента Эбрахима Раиси, объявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Tasnim.

Все концерты и постановки в Иране, запланированные на эту неделю, отменены.

Аятолла назначил первого вице-президента Мохаммада Мохбера руководителем исполнительной власти. В течение 50 дней в Иране пройдут новые выборы президента.

Похороны пройдут 21 мая в Тебризе, куда отправили тела всех погибших в авиакатастрофе с президентом, передает Mehr.

Раиси погиб в авиакатастрофе на северо-западе Ирана в провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним на борту упавшего вертолета находились семь человек, в том числе министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Малек Рахмати. Все погибли. Кабина полностью сгорела, некоторые тела также повреждены огнем до неузнаваемости.

Полет совершался на американском вертолете Bell 212. Он был разработан около 50 лет назад для вооруженных сил, в Иране его модернизировали: увеличилась грузоподъемность для перевозки до 15 человек, включая пилота. Международные санкции затруднили получение Ираном запчастей и новых машин. Как указывает Flight Safety Foundation, в последний раз вертолет этой модели разбился со смертельным исходом в прошлом сентябре у берегов ОАЭ.

Российский президент Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров выразили свои соболезнования. Глава государства пожелал иранцам душевной стойкости, а министр назвал погибшего политика надежным и настоящим другом Москвы.