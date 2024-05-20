Лавров назвал погибшего президента Ирана надежным другом России

Эбрахим Раиси сыграл неоценимую роль в укреплении доверительного партнерства Москвы и Тегерана, он отдал жизнь беззаветному служению Родине, написал Лавров. Президент Ирана погиб накануне во время крушения вертолета

Владимир Путин и Эбрахим Раиси (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Иранский президент Эбрахим Раиси и глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян были известны как настоящие, надежные друзья России, написал министр иностранных дел Сергей Лавров в соболезнованиях руководству Исламской Республики.

«Всегда будем помнить этих выдающихся политических деятелей как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине», — сказал Лавров.

Он отметил неоценимую роль Раиси и Абдоллахияна в укреплении сотрудничества и доверительного партнерства Москвы и Тегерана.

Раиси и Абдоллахиян погибли в авиакатастрофе на севере Ирана вместе с еще шестью людьми. Вертолет упал 19 мая, к утру следующего дня спасатели обнаружили тела погибших и отправили их в город Тебриз.

Временно функции президента Ирана стал исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер. В течение 50 дней в стране проведут новые выборы.