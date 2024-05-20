Лавров назвал погибшего президента Ирана надежным другом России
Иранский президент Эбрахим Раиси и глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян были известны как настоящие, надежные друзья России, написал министр иностранных дел Сергей Лавров в соболезнованиях руководству Исламской Республики.
«Всегда будем помнить этих выдающихся политических деятелей как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине», — сказал Лавров.
Он отметил неоценимую роль Раиси и Абдоллахияна в укреплении сотрудничества и доверительного партнерства Москвы и Тегерана.
Раиси и Абдоллахиян погибли в авиакатастрофе на севере Ирана вместе с еще шестью людьми. Вертолет упал 19 мая, к утру следующего дня спасатели обнаружили тела погибших и отправили их в город Тебриз.
Временно функции президента Ирана стал исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер. В течение 50 дней в стране проведут новые выборы.
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