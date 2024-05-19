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Военная операция на Украине ,  
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Атаковавшие Славянский НПЗ дроны несли заряды с поражающими элементами

Директор «Славянск ЭКО»: украинские дроны несли заряды с поражающими элементами
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Беспилотники, атаковавшие в ночь на 19 мая НПЗ в Славянске-на-Кубани, были большего размера и начинены поражающими элементами, сообщил РБК директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

«В этот раз беспилотники были намного больше, чем в прошлый раз, начинены поражающими элементами. После прилетов завод остановлен, сейчас проводятся следственные мероприятия, когда закончатся, будем уже проводить осмотр оборудования, установок и понимать, насколько сильный ущерб был нанесен. Пострадавших нет, все службы отработали на отлично», — сказал он.

По словам Труднева, на территории предприятия есть видимые разрушения. «Пока еще никто не ходит нигде, скажем так, потому что необходимо, чтобы минеры осмотрели территорию, сами понимаете. Все службы должны пройти территорию, посмотреть, убедиться в безопасности, тогда уже специалисты приступят к оценке ущерба», — пояснил он.

Славянский НПЗ приостановил работу после атаки дронов
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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Ранее глава Славянского района Роман Синяговский сообщил о падении на территорию НПЗ шести дронов. По его словам, предварительно пострадавших и разрушений нет.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщали о подавлении не менее десяти дронов за ночь, которые пытались атаковать гражданские объекты в Славянском и Кущевском районах. В последнем падение беспилотника привело к пожару, его потушили. По данным штаба, пострадавших и разрушений нет.

По данным Минобороны России, над Краснодарским краем за ночь перехватили и уничтожили 57 беспилотников.

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новости Россия Украина Краснодарский край Славянск НПЗ

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

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