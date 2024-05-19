Славянский НПЗ приостановил работу после атаки дронов
Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани приостановил работу после падения дронов на его территорию, сообщил РБК директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.
«В этот раз беспилотники были намного больше, чем в прошлый раз, начинены поражающими элементами. После прилетов завод остановлен, сейчас проводятся следственные мероприятия, когда закончатся, будем уже проводить осмотр оборудования, установок и понимать, насколько сильный ущерб был нанесен. Пострадавших нет, все службы отработали на отлично», — рассказал он.
По словам Труднева, на территории НПЗ есть видимые разрушения, но к оценке ущерба приступят после окончания работы служб безопасности, в частности, территорию осматривают минеры.
В ночь на 19 мая оперштаб Краснодарского края сообщил о падении дрона на территорию НПЗ, добавив, что возгорания, повреждений и пострадавших не было. Позже администрация города уточнила, что на территорию предприятия упали шесть беспилотников, заявив, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Славянский НПЗ не в первый раз становится объектом атаки беспилотников. В ночь на 17 марта его пытались атаковать несколько дронов, аппараты нейтрализовали, но после падения одного из них возник пожар. Кроме того, один человек погиб от сердечного приступа.
В ночь на 27 апреля предприятие приостановило работу после «попытки масштабной атаки» дронов на краснодарские инфраструктуру и НПЗ, о которой сообщал губернатор Вениамин Кондратьев. В результате атаки на Славянском НПЗ была повреждена сепаративная установка, произошло возгорание на площади 5 кв. м, пожар потушили.
По словам Труднева, тогда Славянский НПЗ атаковали 10 беспилотников, был сильный пожар, «возможно, наличие скрытых повреждений».
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