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Военная операция на Украине ,  
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Славянский НПЗ приостановил работу после атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Славянский НПЗ приостановил работу после падения дронов на территории предприятия. В компании сообщили о «прилетах» и видимых повреждениях, сейчас работают службы безопасности, после чего можно будет оценить ущерб
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани приостановил работу после падения дронов на его территорию, сообщил РБК директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

«В этот раз беспилотники были намного больше, чем в прошлый раз, начинены поражающими элементами. После прилетов завод остановлен, сейчас проводятся следственные мероприятия, когда закончатся, будем уже проводить осмотр оборудования, установок и понимать, насколько сильный ущерб был нанесен. Пострадавших нет, все службы отработали на отлично», — рассказал он.

По словам Труднева, на территории НПЗ есть видимые разрушения, но к оценке ущерба приступят после окончания работы служб безопасности, в частности, территорию осматривают минеры.

В ночь на 19 мая оперштаб Краснодарского края сообщил о падении дрона на территорию НПЗ, добавив, что возгорания, повреждений и пострадавших не было. Позже администрация города уточнила, что на территорию предприятия упали шесть беспилотников, заявив, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В Славянске-на-Кубани беспилотник упал на территории НПЗ
Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Славянский НПЗ не в первый раз становится объектом атаки беспилотников. В ночь на 17 марта его пытались атаковать несколько дронов, аппараты нейтрализовали, но после падения одного из них возник пожар. Кроме того, один человек погиб от сердечного приступа.

В ночь на 27 апреля предприятие приостановило работу после «попытки масштабной атаки» дронов на краснодарские инфраструктуру и НПЗ, о которой сообщал губернатор Вениамин Кондратьев. В результате атаки на Славянском НПЗ была повреждена сепаративная установка, произошло возгорание на площади 5 кв. м, пожар потушили.

По словам Труднева, тогда Славянский НПЗ атаковали 10 беспилотников, был сильный пожар, «возможно, наличие скрытых повреждений».

Славянский НПЗ приостановил работу после атаки дронов
Славянский НПЗ приостановил работу после атаки дронов

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Славянск Краснодарский край НПЗ приостановка работы дроны беспилотники

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