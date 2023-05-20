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Байден попросил журналистов «умолкнуть» после вопросов о дефолте

Президент США Джо Байден попросил журналистов «умолкнуть» после вопросов о дефолте
Джо Байден заявил, что первые раунды переговоров по лимиту госдолга с республиканцами «были не такими уж прогрессивными», но он уверен, что дефолта удастся избежать
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Джо Байден во время совместного выступления с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом на полях саммита G7 в Хиросиме попросил журналистов помолчать, когда те задавали вопросы о риске дефолта в Соединенных Штатах.

Согласно расшифровке на сайте Белого дома, у Байдена спросили, обеспокоен ли он ситуацией вокруг повышения потолка госдолга и участвует ли в переговорах на эту тему. «Вовсе нет», — сказал на это президент, отметив, что переговоры идут поэтапно. Байден еще не закончил отвечать, когда ему попытались задать следующий вопрос, на что президент попросил: «Умолкните, хорошо? Спасибо».

По словам президента, он провел несколько раундов переговоров с республиканцами, и «первые встречи были не такими уж прогрессивными». Однако он выразил уверенность, что стране удастся избежать дефолта.

США достигли лимита национального долга в размере $31,4 трлн 19 января — это предельный уровень, допустимый законом. Глава Минфина США Джанет Йеллен в начале мая предупредила, что летом правительство может потерять возможность обслуживать долг. Она призвала конгрессменов принять меры по повышению или приостановке действия потолка и не ждать «до последней минуты», так как это может нанести ущерб бизнесу и доверию потребителей.

Республиканцы предложили законопроект, по которому лимит долга повысят на $1,5 трлн, но расходы уменьшат на $4,5 трлн. Палата представителей «с трудом» приняла его, отмечал Reuters, так как демократы выступали против сокращения расходов. По словам спикера палаты представителей конгресса США, республиканца Кевина Маккарти, две партии все еще «далеки друг от друга» в решении вопроса о лимите госдолга.

Байден говорил, что дефолт «не вариант», в случае его наступления экономика погрузится в рецессию, международная репутация США будет сильно подорвана и этот сценарий не стоит даже обсуждать.

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Джо Байден США дефолт госдолг
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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