США ввели санкции против Голодец и Златкис
США ввели санкции против заместителей предправления Сбербанка Ольги Голодец и Беллы Златкис, говорится на сайте американского Минфина. Также ограничительные меры введены против зампреда правления Газпромбанка Ильи Елисеева — однокурсника замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева.
Голодец работает в Сбербанке с 2020 года и курирует проекты цифрового GR (взаимодействие с органами власти) и индустрию здравоохранения. До этого она с 2012 года занимала пост вице-премьера по социальной политике. Златкис работает в Сбербанке с 2004 года, до этого она несколько лет занимала пост замминистра финансов. Она также входит в наблюдательный совет Мосбиржи.
Под санкции попали и другие члены правления Сбербанка:
- Наталья Алымова
- Александра Бурико
- Станислав Кузнецов
- Сергей Мальцев
- Анатолий Попов
- Кирилл Царев
Попавший под санкции Елисеев занимает пост заместителя правления Газпромбанка с 2005 года. Он также является однокурсником замглавы Совбеза России, экс-президента России Дмитрия Медведева по Ленинградскому государственному университету (ЛГУ, ныне – Санкт-Петербургский государственный университет).
В общей сложности санкции введены против 33 физических и 22 юридических лиц, следует из списка SDN, предусматривающего блокировку долларовых активов и операций, а также ограничения на въезд.
РБК направил запрос в Сбербанк и ЦБ.
Ранее под американские санкции уже попали глава Сбербанка Герман Греф, а также первый зампред Александр Ведяхин. Греф, Ведяхин и ныне бывший первый запред банка Лев Хасис также оказались под британскими санкциями.
Сбербанк находится под санкциями США с 24 февраля. Сначала Вашингтон внес банк в санкционный список CAPTA, предполагающий ограничения на корреспондентские счета в США. 6 апреля штаты объявили о блокирующих санкциях против Сбера и дали контрагентам срок до 13 апреля, чтобы прекратить все отношения с ним.
Включение Сбербанка в SDN-лист означает полную блокировку его активов, которые каким-либо образом связаны с финансовой системой США, а также запрет американцам вести с ним дела. Исключение может быть сделано только в случае выдачи разрешения от американского управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
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