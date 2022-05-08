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США ввели санкции против Голодец и Златкис

США ввели санкции против членов правления Сбербанка и Газпромбанка, под ограничениям попал МИнБанк и его «дочки»
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Ольга Голодец
Ольга Голодец (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

США ввели санкции против заместителей предправления Сбербанка Ольги Голодец и Беллы Златкис, говорится на сайте американского Минфина. Также ограничительные меры введены против зампреда правления Газпромбанка Ильи Елисеева — однокурсника замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева.

Голодец работает в Сбербанке с 2020 года и курирует проекты цифрового GR (взаимодействие с органами власти) и индустрию здравоохранения. До этого она с 2012 года занимала пост вице-премьера по социальной политике. Златкис работает в Сбербанке с 2004 года, до этого она несколько лет занимала пост замминистра финансов. Она также входит в наблюдательный совет Мосбиржи.

Под санкции попали и другие члены правления Сбербанка:

  • Наталья Алымова
  • Александра Бурико
  • Станислав Кузнецов
  • Сергей Мальцев
  • Анатолий Попов
  • Кирилл Царев

Попавший под санкции Елисеев занимает пост заместителя правления Газпромбанка с 2005 года. Он также является однокурсником замглавы Совбеза России, экс-президента России Дмитрия Медведева по Ленинградскому государственному университету (ЛГУ, ныне – Санкт-Петербургский государственный университет).

В общей сложности санкции введены против 33 физических и 22 юридических лиц, следует из списка SDN, предусматривающего блокировку долларовых активов и операций, а также ограничения на въезд.

РБК направил запрос в Сбербанк и ЦБ.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Ранее под американские санкции уже попали глава Сбербанка Герман Греф, а также первый зампред Александр Ведяхин. Греф, Ведяхин и ныне бывший первый запред банка Лев Хасис также оказались под британскими санкциями.

Сбербанк находится под санкциями США с 24 февраля. Сначала Вашингтон внес банк в санкционный список CAPTA, предполагающий ограничения на корреспондентские счета в США. 6 апреля штаты объявили о блокирующих санкциях против Сбера и дали контрагентам срок до 13 апреля, чтобы прекратить все отношения с ним.

Включение Сбербанка в SDN-лист означает полную блокировку его активов, которые каким-либо образом связаны с финансовой системой США, а также запрет американцам вести с ним дела. Исключение может быть сделано только в случае выдачи разрешения от американского управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Материал дополняется.

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