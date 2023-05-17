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Минобороны заявило о занятии «более выгодного рубежа» в районе Артемовска

Минобороны: в районе Артемовска российские войска заняли более выгодный рубеж обороны
Фото: Никита Цицаги / Global Look Press
Фото: Никита Цицаги / Global Look Press

Российским войскам удалось занять более выгодный рубеж обороны в Артемовске (украинское название — Бахмут), сообщило Минобороны.

«На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовска. <...> Наиболее сложная обстановка складывалась в районах населенных пунктов Красное и Богдановка. <...> В результате наступательных действий подразделений Воздушно-десантных войск занят более выгодный рубеж обороны», — говорится в сводке ведомства.

Утром начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что подразделение ударило по бойцам ВСУ в районе Артемовска и других населенных пунктов. Также, по его словам, на соледаро-артемовском направлении российские артиллеристы нанесли удары по пунктам временной дислокации батальонов 24-й и 57-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

Бои за Артемовск продолжаются несколько месяцев. В этом районе военную операцию проводят бойцы ЧВК «Вагнер», военнослужащие ВДВ и штурмовые отряды. Врио главы ДНР Денис Пушилин 15 мая говорил, что российские силы заняли в Артемовске ключевые высоты.

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Военная операция на Украине Минобороны Артёмовск (Бахмут)
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