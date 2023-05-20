Посол Турции Самсар: отношения с Россией вряд ли изменятся после выборов президента

Посол Турции усомнился в изменении отношений с Россией после выборов

Второй тур выборов президента Турции состоится 28 мая, но турецкие граждане, проживающие в других странах могут проголосовать уже сейчас. В России открыты четыре избирательных участка: в Москве, Петербурге, Казани и Новороссийске

Мехмет Самсар (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Отношения России и Турции вряд ли изменятся после подведения результатов второго тура президентских выборов, но пока об итогах голосовать говорить рано, заявил журналистам турецкий посол Мехмет Самсар, передает корреспондент РБК.

«Еще слишком рано говорить [о результатах второго тура президентских выборов в Турции], но я не думаю, что в политике страны в отношении России что-либо изменится», — сказал он.

Посол напомнил, что сегодня началось голосование на заграничных избирательных участках, проголосовать граждане Турции могут в 77 странах, в том числе — в четырех городах России.

«На протяжении двух дней наши граждане смогут отдать голоса с 8 утра и до 10 вечера. После этого мы отправим все голоса в Турцию для подсчета. Надеюсь, все наши граждане придут и присоединятся к процессу голосования», — сказал дипломат.

Посольство Турции расположено в Москве, три консульства находятся в Санкт-Петербурге, Казани и Новороссийске.

Первый тур выборов прошел 14 мая, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов, его основной соперник Кемаль Кылычдароглу получил 44,88%. Эрдогану, таким образом, не хватило до победы менее 1%, большинство проживающих в России турецких избирателей проголосовали за его конкурента. Оба кандидата прошли во второй тур — голосование в Турции пройдет 28 мая.

Эрдоган пообещал в случае победы на выборах не менять свою политику в отношении США, России, Китая и Запада, а также назвал отношения с Россией позитивными, не требующими введения санкций. Кылычдароглу обвинил действующего президента в пророссийской ориентации и заявил, что тот «склонившись, скребется» в дверь Москвы.

Кремль, отвечая на вопрос о риске возникновения «турецкого Майдана», выражал уверенность, что « каких-либо незаконных действий» удастся избежать.