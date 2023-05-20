Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 19 мая, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 19 мая, 16:23
Зеленский прибыл в Японию на саммит G7 Политика, 10:26
Посол Турции усомнился в изменении отношений с Россией после выборов Политика, 10:22
Красивая франшиза: как стать успешным в бьюти-индустрии РБК Компании, 10:21
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 10:12
Польша призвала Зеленского извиниться за Волынскую резню Политика, 10:08
Станет ли уровень ₽80 за доллар новым равновесием для курса Pro, 10:00
Бифштекс по-татарски и дикие ужины: что заказать в ресторане Стиль, 10:00
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области Политика, 09:41
Глава парламента Крыма заявил, что полуостров никогда не покидал Россию Политика, 09:38
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 09:26
В Бразилии увидели «ловушку» в визите Зеленского на саммит G7 Политика, 09:22
В Белгородской области мужчина подорвался на мине и потерял ногу Политика, 09:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:02
Выборы президента Турции ,  
0 

Посол Турции усомнился в изменении отношений с Россией после выборов

Посол Турции Самсар: отношения с Россией вряд ли изменятся после выборов президента
Второй тур выборов президента Турции состоится 28 мая, но турецкие граждане, проживающие в других странах могут проголосовать уже сейчас. В России открыты четыре избирательных участка: в Москве, Петербурге, Казани и Новороссийске
Мехмет Самсар
Мехмет Самсар (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Отношения России и Турции вряд ли изменятся после подведения результатов второго тура президентских выборов, но пока об итогах голосовать говорить рано, заявил журналистам турецкий посол Мехмет Самсар, передает корреспондент РБК.

«Еще слишком рано говорить [о результатах второго тура президентских выборов в Турции], но я не думаю, что в политике страны в отношении России что-либо изменится», — сказал он.

Посол напомнил, что сегодня началось голосование на заграничных избирательных участках, проголосовать граждане Турции могут в 77 странах, в том числе — в четырех городах России.

«На протяжении двух дней наши граждане смогут отдать голоса с 8 утра и до 10 вечера. После этого мы отправим все голоса в Турцию для подсчета. Надеюсь, все наши граждане придут и присоединятся к процессу голосования», — сказал дипломат.

Посольство Турции расположено в Москве, три консульства находятся в Санкт-Петербурге, Казани и Новороссийске.

Первый тур выборов прошел 14 мая, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов, его основной соперник Кемаль Кылычдароглу получил 44,88%. Эрдогану, таким образом, не хватило до победы менее 1%, большинство проживающих в России турецких избирателей проголосовали за его конкурента. Оба кандидата прошли во второй тур — голосование в Турции пройдет 28 мая.

Читайте на РБК Pro
Банки Кипра и ОАЭ больше не рады россиянам. Что делать владельцам счетов
Проверяем контрагента перед заключением договора: 8 работающих методов
ФРС в десятый раз повысила ставку. Приблизит ли это рецессию
Конец американской мечты. Почему граждане США массово эмигрируют в Европу

Эрдоган пообещал в случае победы на выборах не менять свою политику в отношении США, России, Китая и Запада, а также назвал отношения с Россией позитивными, не требующими введения санкций. Кылычдароглу обвинил действующего президента в пророссийской ориентации и заявил, что тот «склонившись, скребется» в дверь Москвы.

Кремль, отвечая на вопрос о риске возникновения «турецкого Майдана», выражал уверенность, что « каких-либо незаконных действий» удастся избежать.

Авторы
Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Турция выборы президента Реджеп Тайип Эрдоган Кемаль Кылычдароглу
Материалы по теме
Итоги первого тура выборов в Турции. Инфографика
Политика
Что ждет экономические связи России и Турции в случае поражения Эрдогана
Экономика
Кылычдароглу пообещал выслать из Турции всех беженцев в случае победы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter