Кремль оценил вероятность «турецкого Майдана»

Песков: в Кремле наблюдают за голосованием в Турции, с уважением отнесутся к выбору народа

В Турции будет второй тур выборов президента, Эрдогану не хватило меньше 1% для победы в первом. Кремль ожидает, что Анкара не допустит «незаконных действий», выборы будут честными. На некоторых участках были драки

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Выборы президента Турции будут демократичными и прозрачными, это сильная и независимая страна, заявил представитель президента Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Власти Турции в силах «не допустить каких-либо незаконных действий», сказал он, отвечая на вопрос о рисках возникновения «турецкого Майдана».

Выборы президента Турции прошли накануне, 14 мая. Подсчитаны 100% голосов, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов, ему не хватило до победы менее 1%. Его основной соперник Кемаль Кылычдароглу получил 45%. Победитель определится во втором туре, который должен пройти 28 мая, но действующий президент успел ночью объявить о своей победе.

Эрдоган приехал на один из участков в день голосования и начал вручать подарки детям: девочкам — куклы, мальчикам — машинки, а также подарил им деньги. На нескольких других участках подрались сторонники Кылычдорглу и Эрдогана.

Больше половины граждан Турции, проживающих в России, поддержали лидера оппозиции. За действующего президента проголосовали только около трети (38,26%) избирателей.