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Большинство граждан Турции в России проголосовали за Кылычдароглу

ЦИК: большинство граждан Турции в России проголосовали за оппозиционера Кылычдароглу

Более половины турков, проголосовавших на избирательных участках в России в ходе президентских выборов в Турции, отдали свой голос за единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на ЦИК.

Действующего главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержали 38,26% российских турок, когда как Кылычдароглу — 54,47%. Кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган получил 4,24%. Снявший свою кандидатуру с выборов Мухаррем Индже получил 3,03% голосов — ЦИК Турции включил его имя в бюллетень, несмотря на отказ от участия. В комиссии считают голоса за него действительными. Данные были получены по результатам вскрытия 93,75% избирательных урн с участков в России.

14 мая в Турции состоялись президентские и парламентские выборы. Голосование закончилось в 17:00 по местному времени (совпадает с мск), но Эрдоган и Кылычдароглу призвали сторонников не покидать избирательные участки, пока не будут объявлены официальные результаты.

После обработки 99,9% урн Эрдоган набрал 49,34%, Кылычдароглу — 44,99%. Для победы в выборах кандидат должен набрать 50% плюс один голосов, в случае, если никто не набрал нужного количества голосов, проводится второй тур. Он должен состояться 28 мая.

Помимо президентских, 14 мая в Турции проходили также парламентские выборы. «Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) действующего президента после подсчета 99,55% голосов набрал 49,3%, оппозиционный «Народный альянс» во главе с Кылычдароглу — 35,19%. Это 322 и 212 мест соответственно, всего в турецком парламенте 600 мест.

Теги
Турция выборы президента Кемаль Кылычдароглу Реджеп Тайип Эрдоган
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