Почему президентские выборы в Турции закончились вторым туром

На президентских выборах в Турции пострадавшие от землетрясения регионы голосовали за Эрдогана, а крупные города — за Кылычдароглу. Итог будет зависеть от позиции пришедшего третьим кандидата и способности оппозиции к мобилизации

Предвыборный плакат с изображением Реджепа Тайипа Эрдогана (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Как распределились голоса по итогам первого тура

После подсчета 99,87% голосов ни один из кандидатов в президенты Турции не набирает более 50%, а значит, будет второй тур. Он пройдет через две недели, 28 мая. В него вышли действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган с 49,5% голосов и кандидат от оппозиционного Национального альянса Кемаль Кылычдароглу, набравший 44,89%. Третьим финишировал кандидат от националистического альянса Синан Оган с 5,17%. Лидер Партии родной страны Мухаррем Индже, снявший свою кандидатуру за несколько дней до голосования, получил 0,44% голосов (перепечатывать бюллетени оказалось слишком поздно).

Большинство турецких избирателей за рубежом (57,2%) отдали голоса за Эрдогана, а за Кырычдароглу — немногим более трети (39,85%). Действующий президент победил в четырех из семи регионов. В Черноморском регионе, третьем по площади в стране, все 18 провинций проголосовали за Эрдогана (всего в стране 81 провинция), в других были провинции, где предпочтения распределилось практически поровну.

Однако в крупных городах президент проиграл. Столица Анкара, мегаполис Стамбул, Измир и Анталья выбрали Кылычдароглу. Все эти населенные пункты после муниципальных выборов 2019 года оказались в руках у оппозиции, мэры Стамбула и Анкары Экрем Имамоглу и Мансур Яваш соответственно в случае победы Кылычдароглу станут вице-президентами. Но на парламентских выборах и Стамбул, и Анкара отдали голоса за Партию справедливости и развития Эрдогана.

Девять из 11 провинций, пострадавших во время разрушительного землетрясения в феврале, оставившего миллионы людей без жилья, проголосовали за Эрдогана, включая Адану, Газиантеп, Адыяман, Кахраманмараш и Шанлыурфу, где счет погибших идет на тысячи. Но граничащие с Сирией провинция Хатай, которая сильнее всех пострадала от землетрясения (более 30 тыс. погибших), и Диярбакыр выбрали Кылычдароглу.

Как отмечает Al Jazeera, добиться такого высокого результата в пострадавших провинциях действующий президент смог, несмотря на промедление с оказанием помощи в первые дни после бедствия и тот факт, что возведение нового жилья для пострадавших так и не началось. Это показывает, что обещания Эрдогана об оказании помощи принесли свои плоды, и он смог удержать электорат в провинциях, которые традиционно являлись его опорой. Голоса курдов, национального меньшинства, которое составляет около 20% населения Турции, были отданы оппозиционному кандидату, указывает Al Jazeera.

Каковы перспективы соперников во втором туре

Профессор американского университета Лоуренса Говард Эйссенштат в комментарии Associated Press указывает, что результаты парламентских выборов, согласно которым правящая Партия справедливости и развития Эрдогана побеждает Народную республиканскую партию, лидером которой является Кылычдароглу, и вместе со своими союзниками вновь формирует большинство в Великом национальном собрании (предварительно правящей коалиции отойдет 322 из 600 мест), дают преимущество Эрдогану во втором туре. Эксперт объясняет, что избиратели, скорее всего, предпочтут избежать ситуации, когда президент и парламент будут противостоять друг другу. Также он отмечает, что Кылычдароглу будет сложно сократить пятипроцентный разрыв за две недели.

Газета Hurriyet утверждает, что штаб Национального альянса деморализован результатами президентских и парламентских выборов — ожидания и прогнозы с мест были совсем иными. Тем не менее, Кылычдароглу в Twitter призвал сторонников не впадать в отчаяние. «Я буду стоять высоко. Я сделаю четкие выводы относительно всего, что произошло, а потом мы вместе проведем эти выборы», — заявил он.

Кандидат Оган, получивший третий результат, пока официально не поддержал кого-либо из вышедших во второй тур. В понедельник в своем офисе в Анкаре он сообщил о готовности к переговорам и обозначил свои условия. По словам Огана, возвращение сирийских беженцев на родину и борьба с терроризмом приоритетны для него. Перед тем как согласиться на поддержку Эрдогана или Кылычдароглу, он считает необходимым проконсультироваться со своими избирателями. В случае достижения соглашения Оган предложит поддержанному им кандидату подписать документ, в котором будут изложены основные положения сделки, и обнародует его содержание. Возвращение беженцев в Сирию было одним из центральных обещаний Кылычдароглу.

Директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев прокомментировал, что прогнозировать, кому перейдут голоса Огана во втором туре, сложно, так как голосование за него в значительной степени можно считать протестным. Эксперт в разговоре с РБК отметил, что хотя явка была высокой, увеличить ее еще можно, например, за счет проживающих за рубежом турок.

Комментируя возможные агитационные усилия в пользу действующего президента, Гаджиев напомнил, что проправительственные эксперты упрекали Эрдогана в том, что в его кампании не освещались достижения в промышленности и технологиях, в том числе двойного назначения, которых Турция добилась за последнее время. Между турами на этом может быть сделан акцент, допускает эксперт. Эрдоган наверняка продолжит делать упор на то, что при нем Турция ведет самостоятельную внешнюю политику, продолжает Гаджиев. Еще один резерв действующего лидера заключается в том, что скажутся анонсированные им меры по улучшению социально экономического положения населения, в том числе в отношении госслужащих, которым незадолго до первого тура повысили зарплаты.

Турецкий политолог и эксперт по российско-турецким отношениям Хакан Аксай считает, что Кылычдароглу может попробовать настичь Эрдогана, договорившись с Оганом, третий результат которого эксперт называет неожиданным успехом. Однако переговоры будут непростыми, предупреждает Аксай. «В оппозиции есть и левые, и правые, ее поддерживают курды. Оган как турецкий националист выступает против курдов, и у него есть ряд условий, в том числе относительно курдов. К тому же у него нет такой силы, чтобы руководить своими избирателями. Часть из них проголосует за оппозицию, часть за Эрдогана», — прогнозирует он.

В целом, по мнению Аксая, кампания Кылычдароглу с лозунгами о наступлении политической весны и о том, что в Турции все будет хорошо, была немного наивной. «Может быть, завтра оппозиция обсудит, как быть во втором туре и стоит ли что-то радикально менять [в агитации]», — резюмировал он.