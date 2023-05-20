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Генерал ВСУ сообщил о тренировках по форсированию Днепра

Генерал ВСУ Драпатый сообщил о тренировках по форсированию Днепра
Командующий оперативной группировкой войск «Херсон» Драпатый рассказал, что ВСУ проводят тренировки по форсированию Днепра. Власти Херсонской области отмечали, что российские военные на левом берегу готовы «встретить» украинцев
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят тренировки для проведения операций по форсированию Днепра на лодках и понтонных мостах, сообщил The Washington Post бригадный генерал, командующий оперативной группировкой войск «Херсон» Михаил Драпатый.

«Создаются определенные условия для того, чтобы барьер на реке Днепр не только не помешал нам, но и помог нам выполнить нашу задачу. Если условия будут подходящими, мы будем двигаться вперед», — сказал генерал.

По его словам, тренировки проходят два раза в неделю. Украинские военные также строят баржи, чтобы переправлять на другой берег технику. Возможным плацдармом для своих действий ВСУ называют острова на Днепре, например, Большой Потемкин к югу от Херсона.

2 марта прошлого года российское Минобороны сообщило о полном контроле над Херсоном, который находится на правом (западном) берегу Днепра. 9 ноября ведомство заявило, что отведет войска на левый берег реки, чтобы занять там оборону. Тогдашний командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине, генерал армии Сергей Суровикин объяснял, что держать группировку войск на правом берегу Днепра «бесперспективно». Находящийся под Херсоном Антоновский мост через реку был поврежден, целой осталась только плотина Каховской ГЭС выше по течению, она контролируется российскими силами.

Украинские военные уже пытались форсировать Днепр, об одной из попыток в январе сообщили власти Херсонской области, она была неуспешной. Врио губернатора Владимир Сальдо в конце апреля заявил, что форсировать реку трудно, и при этом часть военных со стороны ВСУ погибнет, оставшихся «добьют на левом берегу». По его словам, российские военные на нем «воодушевлены и готовы встретить врага, дав ему молниеносный и разительный отпор», кроме того, построены оборонительные сооружения.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Днепр Херсон Херсонская область Украина
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