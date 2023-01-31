В Херсонской области заявили об отражении попытки ВСУ форсировать Днепр

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Попытка украинских военных форсировать Днепр в районе Херсона была отбита, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

«Сегодня предпринята очередная попытка со стороны украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу. Она отбита. Попытка противника успеха не имела», — сказал он.

Это не первое сообщение о срыве попыток переправиться через Днепр с украинской стороны.

26 января член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военные попытались форсировать Днепр у Новой Каховки и «скрыто прорваться» на российскую сторону.

«Сегодня ночью боевики ССО ВСУ (Силы специальных операций Вооруженных сил Украины) попытались скрыто прорваться на наш берег из района островов у Новой Каховки», — написал тогда Рогов, отметив, что российская сторона в ответ открыла огонь. В ходе боя ВСУ также подняли в небо авиацию, добавил он.

Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра. Город регулярно подвергается обстрелам после присоединения Херсонской области к России. В середине октября 2022 года местные власти объявили об эвакуации с правого берега Днепра. 15 ноября власти Новой Каховки покинули город из-за обстрелов и переместились в безопасное место.

Херсонская область вошла в состав России 30 сентября 2022 года.

9 ноября генерал армии Сергей Суровикин, который тогда командовал группировкой войск в зоне спецоперации, доложил министру обороны Сергею Шойгу об отводе российских войск из Херсона для занятия обороны по левому берегу Днепра.