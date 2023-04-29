Минобороны заявило об ударе по командованию группировки ВСУ «Херсон»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:19
В Севастополе ликвидировали пожар на нефтебазе Политика, 15:18
Мэр Донецка сообщил о повреждениях из-за обстрела Политика, 15:15
До нефтебазы в Севастополе смог долететь один беспилотник Политика, 15:10
Ротенберг назвал капитана сборной России по хоккею на майское турне Спорт, 15:05
Минобороны заявило об ударе по командованию группировки ВСУ «Херсон» Политика, 15:03
Как эффективно распорядиться годовым бонусом и заодно вознаградить себя РБК и Цифра брокер, 14:55
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Автор книги Sapiens сравнил ChatGPT c оружием массового поражения Технологии и медиа, 14:43
ВСУ начали «жесточайший артиллерийский обстрел» Новой Каховки Политика, 14:34
Один из лучших лыжников в истории объяснил свой уход из сборной Норвегии Спорт, 14:23
Россия и Турция увеличат количество рейсов между странами Общество, 14:19
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 14:19
Депутаты обсудят поправки к закону о военном положении Политика, 14:14
МИД пообещал Польше «жесткий ответ» на «захват школы» Политика, 14:02
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило об ударе по командованию группировки ВСУ «Херсон»

Минобороны: российские войска нанесли удар по командному составу группировки ВСУ «Херсон»

Вооруженные силы России нанесли удар по командному составу объединенной группировки войск ВСУ «Херсон». Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны.

Удар был произведен вечером 28 апреля. При ударе применялось «высокоточное оружие большой дальности морского базирования». «Цель удара достигнута», — заявили в ведомстве.

Российское Минобороны регулярно сообщает об уничтожении командных пунктов украинской армии. К примеру, в феврале российские войска уничтожили командный пункт ВСУ в районе Авдеевки (ДНР) и пункт управления в районе села Перемога (Харьковская область).

Также в сводке Минобороны от 29 апреля назвало общее число уничтоженной украинской военной техники: 413 самолетов, 230 вертолетов, 3901 беспилотный летательный аппарат, 421 зенитный ракетный комплекс, 8904 танка и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4688 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9843 единицы специальной военной автомобильной техники.

Теги
Украина Военная операция на Украине ВСУ Минобороны Херсон
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
США передали Украине датчики обнаружения ядерных взрывов
Технологии и медиа
Военная операция на Украине. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter