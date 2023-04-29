Минобороны заявило об ударе по командованию группировки ВСУ «Херсон»

Вооруженные силы России нанесли удар по командному составу объединенной группировки войск ВСУ «Херсон». Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны.

Удар был произведен вечером 28 апреля. При ударе применялось «высокоточное оружие большой дальности морского базирования». «Цель удара достигнута», — заявили в ведомстве.

Российское Минобороны регулярно сообщает об уничтожении командных пунктов украинской армии. К примеру, в феврале российские войска уничтожили командный пункт ВСУ в районе Авдеевки (ДНР) и пункт управления в районе села Перемога (Харьковская область).

Также в сводке Минобороны от 29 апреля назвало общее число уничтоженной украинской военной техники: 413 самолетов, 230 вертолетов, 3901 беспилотный летательный аппарат, 421 зенитный ракетный комплекс, 8904 танка и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4688 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9843 единицы специальной военной автомобильной техники.