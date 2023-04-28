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Сальдо заявил, что украинцам не удастся форсировать Днепр

Врио губернатора Херсонской области Сальдо исключил форсирование Днепра ВСУ
Владимир Сальдо заявил, что украинские подразделения на правом берегу Днепра есть, но их численность не очень велика
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо назвал элементом информационной войны информацию о том, что украинские военные в регионе закрепились на левом берегу Днепра (контролируемом российскими силами).

«На левом берегу стоят наши ребята, которые воодушевлены и готовы встретить врага, дав ему молниеносный и разительный отпор. По военной науке возведены оборонительные сооружения, а орудия и техника приведены в состояние боевой готовности», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, подразделения ВСУ на правом, западном берегу Днепра «не столь многочисленны, как хочет продемонстрировать пропаганда преступного киевского режима». По его мнению, форсировать реку чрезвычайно трудно. «Большая часть тех, кто попытается это сделать, пойдут на дно Днепра, остальных добьют на левом берегу», — сказал он. Сальдо напомнил, что мостов через реку практически нет, поскольку Антоновский мост был разрушен, а плотина Каховской ГЭС контролируется российскими военными.

«Херсон мы оставили без боя, чтобы сохранить город и жизни наших граждан. Но на этом ничего не кончается. Я верю, что в скором времени мы вновь водрузим наши флаги в столице региона», — написал Сальдо.

В середине апреля врио главы Херсонской области Сальдо рассказывал, что на подконтрольном Киеву правом берегу Днепра наблюдается скопление украинской военной техники. По его словам, украинские войска задействуют «весь малотоннажный флот», малые суда могут использоваться в дальнейшем для переброски десанта. Кроме того, как сказал Сальдо, с правого берега регулярно ведутся обстрелы.

Сальдо заявил, что украинцам не удастся форсировать Днепр
Сальдо заявил, что украинцам не удастся форсировать Днепр

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23 апреля Сальдо назвал ложью сообщения западных и украинским СМИ о том, что украинские военные создали плацдарм на левом берегу Днепра. При этом он признал, что диверсионно-разведывательные группы ВСУ могут высаживаться и даже успевать сделать селфи, однако затем их накрывает российская артиллерия.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Владимир Сальдо Херсон
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Сальдо назвал ложью данные о высадке ВСУ на левом берегу Днепра
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